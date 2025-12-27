NEWS ¾®»³·Ä°ìÏº¡¡º£Ç¯¤Ï¥«¥¦¥³¥óºÇÇ¯Ä¹¡ÄÅÁÅý¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¡Ö¤³¤Î»þÂå¤¬¤¤¿¤«¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»öÌ³½ê¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®»³¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë²æ¡¹£Î£Å£×£Ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÅÁÅý¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈùÌ¯¤Ê´é¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤é»ä¡¢½Ð¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¡ª¡¡¤³¤Î»þÂå¤¬¤¤¿¤«¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Î»öÌ³½ê¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤È¤¤¤¦¤«ÀèÇÚ¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÇ¯Ä¹¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â°ìÈÖ¾å¤À¤è¤Í¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö²¶¡¢Á´Á³¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Öµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£Á¡¥£Â¡¥£Ã¡½£Ú¤ÎÄÍ¤Á¤ã¤ó¡ÊÄÍÅÄÎ½°ì¡Ë¡£ÄÍ¤Á¤ã¤ó¤¬£Ø¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤½¤³¤Ç¾®»³¤ÏÄÍÅÄ¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¿¿°Õ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÄÍÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥«¥¦¥³¥ó¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤¬¾®»³¤À¤«¤é¡¢¾®»³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤¢¤²¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¾®»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢º£²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£