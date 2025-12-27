¡Ú¿·ÇÏ/Ãæ»³5R¡Û¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è ¥ë¡¼¥ë¥¶¥ô¥§¥¤¥ô¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡12·î27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¡¼¥ë¥¶¥¦¥§¥¤¥ô¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥ë¥ë¥¸¥§¥ó¥Ì¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÀµ°ìÏº¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Õ¥¯¥Î¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ËÙÆâ³Ù»Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:35.1¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÆ£²¬Í¤²ðµ³¾è¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Þ¥ó¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Æ£²¬·ò°ì¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£
¡¡T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¡¼¥ë¥¶¥¦¥§¥¤¥ô¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï2ÈÖ¼ê¤«¤é¡£¼ê±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤·¤¿È´¤±½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¸åÂ³¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï2024Ç¯¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÎÈ¾Ëå¡£
¥ë¡¼¥ë¥¶¥¦¥§¥¤¥ô¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë
Éã¡§¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢
Êì¡§¥ë¡¼¥ë¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÇÏ¼ç¡§ÂçÄÍÎ¼°ì
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à