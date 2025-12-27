¸ÅÀîÍºµ±¤¬±é¤¸¤ëÎäÅ°¤Ê»¦¿Íµ´¤ËÀïØË...SUMIRE¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¶¦±é¡Ö°¤ÎÇÈÆ°¡¡»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡×
ºî²È¡¦Ëã¸«ÏÂ»Ë¤Î¿Íµ¤·Ù»¡¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö·Ù»ëÄ£»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¡×¤òÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Î¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ö»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥ß¡¼¤¬¡¢"¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÎä¹ó¤Ê»¦¿Íµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«"¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¡Ö°¤ÎÇÈÆ°¡¡»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡×¤À¡£
ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÅÀîÍºµ±¡£2010Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ÊKiss¡ÁLove in TOKYO¡×¤Ç¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¸ÅÀî¡£¸½ºß¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÅÀî¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¡¢2ºîÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÄ´ñÅª»¦¿ÍÈÈ¤Î"¥È¥ì¥ß¡¼"¤³¤ÈÈ¬ÌÚ¾Â²í¿Í¡£Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÀõÅÄµÈ²Â¤ò±é¤¸¤ëSUMIRE¤Î¤Û¤«¡¢·º»ö¡¦°æ¸ýÌò¤ËÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡¢Æ±¤¸¤¯·º»ö¡¦ÌðÅçÌò¤Ë¿¼ß·Ã¤ºÈ(Snow Man¡Ë¡¢µÈ²Â¤Î·»¤ò²ø±é¤¹¤ëÊ¿Ç¸À¸À®¤é¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¥È¥ì¥ß¡¼¤òÎäÅ°ÌµÈæ¤Ê»¦¿ÍÈÈ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÉÁ¤¯Á°Æüëý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2014Ç¯¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Ç½÷À¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬³§¡¢¼ó¤ò¤Ä¤é¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï"¼ó¤¯¤¯¤ê»¦¿Í"¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦°æ¸ý(ÃÓÅÄ)¤Ï¡¢Èï³²¼Ô½÷À¤Î1¿Í¤È¤È¤â¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌîÌÚÄ¾ºÈ(¸ÅÀîÍºµ±)¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Å¤Ó¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¶¤ê¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÇÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÌÚ¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡¢È¬ÌÚ¾Â²í¿Í¡£Èà¤Ï6ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¿Æ¤È°ì½ï¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿"¾¼ÅçÊì»ÒÍ¶²ý»ö·ï"¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÌÚ¤Ï¿È¸µ¤òº¾¾Î¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Çµ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂ©¤òÀø¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¤½¤ó¤ÊÌîÌÚ¤Ø¤Îµ¿¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àµÈ²Â(SUMIRE)¤Ï¡¢ÅÙ¡¹¡¢·»¤«¤é¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¡¢Ë½ÎÏ¤Þ¤Ç¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËµÈ²Â¤Î¤È¤³¤í¤Ë·»¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÁû²»¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢ÌîÌÚ¤¬Èà½÷¤ÎÉô²°¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¼Â¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌîÌÚ¤ÈµÈ²Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿£²¿Í¤Ë¡¢ÄÌ¤¸¹ç¤¦²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬...¡£
¢£·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë...ÎäÅ°¤Ê»¦¿Íµ´¡¦¥È¥ì¥ß¡¼¤Î²áµî¤òÉÁ¤¯
Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ÊKiss¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÌòÊÁ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¸ÅÀî¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾×·âÅª¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¡×¤Î1ºîÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ë¥¿¥ë¤ÇÁê¼ê¤ÎÂÎ¤ò¸Ç¤á¤Æ»¦¤¹¤È¤¤¤¦»ÄÇ¦¤Ê¼ê¸ý¤ò»È¤¦»¦¿Íµ´Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÅÀî¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÌÚ¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤ä¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÂ©¤òÀø¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë±¢¤Î¤¢¤ë´é¡¢¤½¤·¤ÆµÈ²Â¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ½ù¡¹¤Ë»ÄµÔ¤ÊÀ³Ê¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬À¸¡¹¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¼Â¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤ËÇúÈ¯¤·¤¿²×Î©¤Á¤Î´¶¾ð¡¢»Ä¹ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ê¤Þ¤Þ¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÌîÌÚ¤ÎÄìÃÎ¤ì¤ÌÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÅÀî¤Î±éµ»¤¬¸«»ö¤À¡£
»¦¿Íµ´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥ß¡¼¡£¸ÅÀî¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤â¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²ø±é¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
°¤ÎÇÈÆ°¡¡»¦¿ÍÊ¬ÀÏÈÉ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ(Á´5ÏÃ)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)23:45¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¹ ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§¸ÅÀîÍºµ± SUMIRE ¿¼ß·Ã¤ºÈ(Snow Man) Ê¿Ç¸À¸À®