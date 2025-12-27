¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µ­Ç°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µ­Ç°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë°ÆÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama