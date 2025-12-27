¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤¬·èÄê¡£2026Ç¯1·î21Æü¤Ë°ÆÆâÍ½Äê¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë°ÆÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÀ¸»º·èÄê¡ª

1·î21Æü(¿å)¤´°ÆÆâÍ½Äê¡ª#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¦¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò
¡¦PUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª
ºÆÀ¸»º·èÄê¡ª
1·î21Æü(¿å)¤´°ÆÆâÍ½Äê¡ª#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ pic.twitter.com/MJKhVtQc9I
