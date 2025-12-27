メリーチョコレート×ポケモン♡懐かし可愛いドットデザインの限定バレンタイン

2026年のバレンタインに向けて、メリーチョコレートがポケモンとコラボした新作コレクションがついに登場します。ドット絵で描かれた懐かしくも新しいデザインのパッケージに、ポケモンをイメージした多彩なチョコレートを詰め合わせ♡12月23日からオンラインで予約開始、1月中旬より全国百貨店でも順次展開予定です。世代を超えて愛されるポケモンと、こだわりのチョコレートが出会った特別なラインナップは、大切な人はもちろん、自分ご褒美にもぴったりです。

ドット絵が可愛い♡多彩な缶＆ボックス

まず注目したいのは「くさタイプ・ほのおタイプ缶」（計80g／各40g・1944円）。フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、さらにヒトカゲ、リザード、リザードンまで勢ぞろい。

アーモンドチョコレートといちじくチョコレートがセットになった、満足感のある円柱缶です。

同じく「みずタイプ・でんきタイプ缶」（計80g／各40g・1944円）は、ゼニガメ、カメール、カメックスと、ピチューから進化するピカチュウ、ライチュウをデザイン。

クランベリーチョコレートとペカンナッツチョコレートを詰めた人気の組み合わせです。毎年人気のシリーズからは、6個入り1512円のアソートボックスも登場。

「アソートボックス（メタモン）」はシンプルな缶にメタモンらしい可愛いデザインチョコを、「アソートボックス（ポケモン集合）」にはコダック、ヤドン、ヤドラン、カビゴンなどが集結し、それぞれをイメージしたチョコレートを楽しめます。

進化形も伝説ポケモンも勢ぞろい♪

豪華な「伝説のポケモン缶セット」（8個入・2160円）は、ホウエン地方のカイオーガ、グラードン、レックウザに加え、シンオウ地方のディアルガ、パルキア、ギラティナが登場。

それぞれのポケモンをイメージしたチョコレートを詰め込んだ、ファン必見のセットです。

続いて「チョコクッキー入りポーチ（イーブイフレンズ）」（8個入・1980円）は、イーブイとその進化形であるブラッキー、グレイシア、ニンフィアたちをデザインしたポーチ付き。

モンスターボール型のチャームがついており、ポーチは普段使いもできるかわいさです。

さらに「ゴーストタイプ ブックボックス」（92g・2160円）は、重厚感のあるブック型。箔押しのデザインが魅力で、ゴーストタイプの世界観を楽しめます。

「でんきタイプ ボックス」（10個入・1620円）は、ピカチュウやプラスル、マイナン、デデンネをあしらい、コーラ味・レモンスカッシュ味のはじけるキャンディ入りチョコが入った個性派アイテムです。

ポケモンと楽しむ特別なバレンタイン♡

ポケモンたちの魅力がギュッと詰まった今回のメリーチョコレートのバレンタインラインナップは、ドット絵の懐かしさや可愛さだけでなく、味のバリエーションも豊富で選ぶ時間までワクワクさせてくれます♪

缶やポーチ、ブック型などパッケージの種類も多く、贈り物にはもちろん、集めたくなる可愛さです。

2026年のバレンタインは、お気に入りのポケモンチョコと一緒に、心ときめくひとときを過ごしてみてください♡