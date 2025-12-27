【2025年度版】岩手県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「雫石町」を抑えた1位は？
大東建託は、岩手県居住の20歳以上の男女7349人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜岩手県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を含む2021〜2025年の累積データをもとに集計しています。
本記事では、岩手県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
保育料完全無償化や自校式学校給食の導入など、子育て支援も手厚く、長く安心して暮らせる環境が整っています。居住者からは「車さえ運転できれば生活に不自由は感じない。穏やかな人と環境が多い」「長年住んでるから勝手がわかる」「自然が豊か」といった声が寄せられました。
居住者からは「自然が美しく豊かで、災害が少ない」「近隣の施設の充実度や、職場へのアクセスなど、今の生活をする上で快適」「住み慣れて、愛着があります。家族の墓もありますので、この街から離れる事はないです」といった声が寄せられており、3年連続で1位となりました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：岩手郡雫石町／評点59.4／偏差値67.7岩手郡雫石町は、岩手山の雄大な自然に抱かれた美しい町で、虹の見える風景や清らかな水、美味しい農産物が特徴です。観光施設も豊富で、スキー場や温泉、小岩井農場などが暮らしに彩りを加えています。
1位：盛岡市／評点60.0／偏差値69.1盛岡市は、歴史ある街並みと自然が共存する岩手県の県庁所在地で、文化的なライフスタイルと利便性が両立しています。まちを歩いて楽しめる環境に加え、郊外の自然にもすぐにアクセスできる点が高評価を得ています。
