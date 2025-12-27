絶対に外さないと思う「神奈川県の1200円未満のお土産」ランキング！ 「横浜馬車道ミルフイユ」を抑えた1位は？
早いもので2025年も残すところあとわずか。久しぶりに親戚や友人と顔を合わせる準備を始めている方も多いのではないでしょうか。手土産選びで失敗したくないこの時期に、「絶対に外さない」と支持されるコストパフォーマンスに優れた名品たちは、ギフト選びの強い味方になってくれるでしょう。
All About ニュース編集部は12月19日、全国10〜70代の男女250人を対象に「神奈川県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、絶対に外さないと思う「神奈川県の1200円未満のお土産」を紹介します！
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「見た目が都会的でおしゃれ、かつ値段が高すぎないので気楽に持っていけるおみやげ」（30代女性／神奈川県）、「横浜馬車道ミルフィユ、食べたことがあり凄く美味しいので、外せないです」（50代女性／新潟県）、「神奈川県といえばやはり横浜が人気だと思うので、商品名に横浜が入っているし、みんなで食べられる個包装にもなっているからお土産として買いやすい」（40代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者からは「ネームバリューがあるし、カレー嫌いの人はめったにいないから」（30代女性／石川県）、「海軍カレーは有名なので外せません」（20代男性／福岡県）、「横須賀市で有名なご当地カレーで、観光土産として根強い人気があり、ご当地色を感じられる一品だからです」（60代女性／愛知県）などのコメントがありました。
2位：横浜馬車道ミルフイユ（ガトー・ド・ボワイヤージュ）／55票2位は、ガトー・ド・ボワイヤージュの「横浜馬車道ミルフイユ」（6個入1188円）でした。サクサクのパイ生地にクリームが絶妙に重なり合う逸品。上品な甘さと食感が特徴で、お土産としてもらってうれしい商品です。
1位：よこすか海軍カレー（調味商事）／122票1位は、調味商事の「よこすか海軍カレー」（1個648円）でした。横須賀の歴史を感じられる本格的なレトルトカレーで、手頃な価格ながら深いコクとスパイスがクセになる味わいが人気の秘密。海軍の街・横須賀を象徴する逸品です。
