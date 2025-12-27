元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんが、週刊FLASH（光文社）最新号の表紙と巻頭に初登場しました。



【写真】美しいデコルテを披露した笹崎里菜さん

2023年末に日本テレビを退社してから2年。フリーアナウンサーとして活動を続ける笹崎さんにとって、雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験といいます。



「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る笹崎さんは週に1回のピラティスで体をメンテナンスしているそうです。「撮影に向けて背筋を鍛えました」と、万全のコンディションで撮影に臨みました。10ページにわたるグラビアで、柔らかな表情を見せています。



【笹崎里菜さんプロフィール】

ささざきりな 33歳 1992年4月16日生まれ 神奈川県出身 東洋英和女学院大学時代にミス東洋英和に輝き、2015年にアナウンサーとして日本テレビに入社。『Oha! 4 NEWS LIVE』『シューイチ』など人気番組に出演、また2019年のラグビーW杯日本大会の中継にもかかわった。2023年末をもって日本テレビを退社、フリーに。趣味はラグビー観戦、料理、甥っ子姪っ子と遊ぶこと。最新情報は公式Instagram（＠rina_sasazaki）