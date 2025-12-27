【2025年】最も選ばれたAnker製品は？ ケーブル部門トップ5発表！ デザイン性は「可愛くてお気に入り」
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたケーブル部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
ケーブル部門トップ3製品第3位には、丈夫な作りで長持ちする「Anker PowerLine III USB-C & USB-C ケーブル (USB2.0対応) 0.9m」が選ばれました。第2位の「Anker PowerLine II ライトニングケーブル」は、柔らかさと耐久性の両立が支持されています。第1位は「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」です。さわり心地が良く、豊富なカラーバリエーションで「可愛くてお気に入り」という声が寄せられました。
4位と5位にランクインした注目モデルiPhoneやiPad向けの「Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル」も第4位にランクインしており、しなやかで断線しにくく、デスク周りがすっきりする点が評価されています。第5位の「Anker USB-C ＆ USB-A ケーブル (Flow) 0.9m」も、持ち運びやすい柔らかさが便利であると好評を得ています。(文:All About ニュース編集部)
