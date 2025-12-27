ソフトバンクの育成右腕、田上奏大投手（23）が叔父の言葉を胸に、来季の支配下復帰を目指す。

ドラフト5位で大阪・履正社高から2021年に入団。同年オフに育成で再出発し、22年途中に支配下に復帰した。昨季は難治性の疾患「ランゲルハンス細胞組織球症」と診断され、10月に3軍戦に復帰登板したが、オフに戦力外となり、育成で再契約した。

2度目の育成として出発した今季は、ファーム非公式戦では試合を重ねたもののウエスタン・リーグで登板なし。出力も出ずリリースも安定しなかった。23年から2年間ウエスタンで開幕投手を務めた右腕は「5年間で一番何もできなかった」と唇をかむ。

12月、練習のため大阪に帰省した時、元ソフトバンクの捕手で、ベストナインにも輝いた田上秀則さんに心情を話した。

「来年駄目だったら（プロ生活は）終わりだし、良かったらやれるやん。最後やし、自分の感覚を信じてやったら」―。

気持ちが楽になると同時に、自分の感覚を大事にしてやろうと思えた。来年1月に福岡県筑後市のファーム施設で実施する自主トレでも、そこを意識する。「まずは戦える姿でキャンプインする」。2月の春季キャンプから存在感を示すことができるように、自分を信じて突き詰めていく。（浜口妙華）