Ê¡²¬Âè°ì¤¬ÄëµþÄ¹²¬¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á5Ç¯Ï¢Â³4¶¯Æþ¤ê¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎàÅß¤ÎÆüËÜ°ìá¤ØÁ°¿Ê¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì76¡½72ÄëµþÄ¹²¬¡Ê27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¢¡Ë¤ò76¡½72¡Ê23¡½19¡¢17¡½15¡¢17¡½14¡¢19¡½24¡Ë¤ÇÇË¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Ê¡²¬Âè°ì¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ï5Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£28Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÅì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡½È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë»³¸ý¶äÇ·¾ç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤â¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇºêßÀ½¨¼÷¡ÊÆ±¡Ë¤¬4ÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï»Ä¤ê4Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤ÎµÜËÜÁï¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªQ¤âÁê¼ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß½ªÈ×¤Ë2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥è¥»¥Õ¡¦¥Ï¥µ¥ó¡ÊÆ±¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤Ï1²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¡£½éÀï¤Ï»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë88¡½65¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ë104¡½73¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£26Æü¤Î3²óÀï¤ÏÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡¡Ë¤Ë82¡½59¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¡£Ê¡²¬¸©Í½Áª¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ5°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ4¶¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£