Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬27Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡áÀÅ²¬

JRÀÅ²¬±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂç¤­¤Ê²ÙÊª¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÌ¾¸Å²°¤Ø¹Ô¤¯»ÐÄï¡ä

Q¡¥¤³¤ì¤«¤é¤É¤Á¤é¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¤«¡©

½÷¤Î»Ò¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤È¤«¡¢¥ºー¥È¥Ô¥¢¤È¤«¸«¤ë¡×

¡ã²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¿Æ»Ò¡ä

Êì¿Æ¡Ö»°Åç¤Ëµ¢¤ëÁ°¤Ë1²óÀÅ²¬¤Ç´Ñ¸÷¤·¤Æ¡¢»°Åç¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×

Ä¹ÃË¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×

¼¡ÃË¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×

Ä¹½÷¡ÖÍ·¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×

JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î27Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢ÀÅ²¬±Ø¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼«Í³ÀÊ¤Î¾è¼ÖÎ¨¤Ï¡¢²¼¤ê¤Î¤Ò¤«¤ê¤¬140%¡¢¤³¤À¤Þ¤¬70%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²¼¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï27Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î31Æü¸áÁ°¤Þ¤Çº®»¨¤¬Â³¤­¡¢¾å¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1·î3Æü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£