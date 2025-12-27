¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡Ã¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡ÛÄëµþÄ¹²¬¡¡¤Þ¤¿¤âÂçÀÜÀï¤Î½à¡¹·è¾¡¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡Ä¡Ú¿·³ã¡Û
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÅß¤Îº×Åµ¡ØSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤ÇÃË»Ò¤Î¸©ÂåÉ½¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÀÜÀï¤ÎËö¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¤Î3²óÀï¤ÇµÜ¾ë¡¦ÀçÂæÂçÉíÂ°ÌÀÀ®¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¹ë¡¦Ê¡²¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£
½øÈ×¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¤¬¥êー¥É¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¤¯¤é¤¤¤Ä¤34-40¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬Âè°ì¤¬Â®¹¶¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ¥êー¥É¤ò¹¤²Âè3Q¤Ï45-56¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè4Q¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤¹Ê¡²¬Âè°ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤âÏ¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤¢¤²¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê1Ê¬È¾¤Ç68-72¡£¤µ¤é¤ËÂ®¹¶¤Ç70-72¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ê¡²¬Âè°ì¤Ï¡¢»Ä¤êÌó30ÉÃ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤¿¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢72-76¡£ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡£
