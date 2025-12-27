¥Õ¥¡¥óÂçÃíÌÜ¡ª°æ¾å¾°Ìï»²Àï¤Î¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤â¡Ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëÉÔºß¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÏÃÂê¡Ö¾ì½ê¤¬¾ì½ê¤À¤«¤é¤Í¡Ä¡×
¡¡¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤¬27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëÉÔºß¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬WBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å7»þ¤¹¤®¤«¤éÂè1»î¹ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡Ê23¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¡¢¥×¥í½é¤Î8²óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É´Ö¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¾ì½ê¤¬¾ì½ê¤À¤«¤é¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÏÉÔºß¤«¡×¡Ö
¡¡¥¤¥¹¥é¥à·÷¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÉþÁõµ¬Äê¤È¤·¤Æ¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¸Ä¿Í¤Î¿®¶ÄÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈ©¤ÎÏª½Ð¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£