女優の芦田愛菜（21）が27日放送のテレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん 世界遺産イタリア・ヴェネツィアSP!!」（後6・30）に出演。難関検定に合格していたことを明かした。

番組では“水の都”ベネチアを特集。芦田は王女・スカーレット役を演じたアニメ映画「果てしなきスカーレット」（監督細田守）が第82回ベネチア国際映画祭の「アウト・オブ・コンペティション部門」に選出され、9月にイタリア・ベネチアを訪れていた。町の魅力について「移動手段が全部船なので、風景がどこを見てもポストカードみたい。本当に素敵なところ」と力説した。

ここでサンドウィッチマンの伊達みきおが突然、「なんか聞いたんだけど…。愛菜ちゃんが、いつの間にか世界遺産検定を受けていまして。で、1級に合格したと」と明かした。番組の企画などではなくプライベートでの挑戦だったといい、芦田は共演陣からの祝福に「ありがとうございます」と笑顔。「元々（世界遺産に）興味はあったんですけど、一つのことに集中して頑張っている博士ちゃん（番組に出演する大人顔負けの知識を持つ子どもたち）を見て、私も頑張ってみようかなと思った」ときっかけを明かした。

番組によると25年現在で世界遺産は1200件を超えているといい、「全遺産が対象なので太い本が3冊くらいあって、最初は好きなのに覚えられなくて悔しかった。ページが外れるくらい必死に呼んで頑張りました」と振り返った。世界遺産検定は年4回検定試験があり、文部科学省が後援。1級の合格率は20〜30%で、7割の正答率が必要だとされている。