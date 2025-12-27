東西2重賞を含む一日3勝の固め打ちで杉山晴紀師（44）が25年JRAリーディングトレーナーのタイトルを確定させた。

27日、阪神メインの阪神カップ（G2、芝1400メートル）で3番人気ルガル（牡5、父ドゥラメンテ）がコースレコードV。20分後に発走を迎えた中山メインのホープフルS（G1、芝2000メートル）で7番人気の僚馬ロブチェン（牡2、父ワールドプレミア）が続くと阪神最終12Rの2勝クラス（芝2000メートル）はミュージシャン（牡3、父ブリックスアンドモルタル）、カリーニョ（牡4、父ドゥラメンテ）がワンツーフィニッシュを決めた。

これで今年JRA60勝に到達。28日の年内開催最終日を控え、2位・斉藤崇師との差を7勝に広げた。

◇杉山 晴紀（すぎやま・はるき）1981年（昭56）12月24日生まれ、神奈川県出身の44歳。04年から栗東・武宏平厩舎に所属し、調教に携わったスリーロールスで09年菊花賞を制した。16年に調教師免許を取得し、同10月に開業。18年目黒記念をウインテンダネスで制し、重賞初制覇を飾った。20年はデアリングタクトで牝馬3冠を達成。23年に55勝を挙げ、JRA調教師リーディングに輝いた。24年は53勝で3位。父の仕事の関係で幼少期は香港で過ごした。「5年ぐらいかな。あまり記憶にはありません」と師。JRA通算3133戦364勝、うち重賞26勝。