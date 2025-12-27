¡Úµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡ÛÇ¢´É·ëÀÐ¡ÖÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ç¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¸½¾õ¤òÊó¹ð
26Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¢´É·ëÀÐ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡ÛÇ¢´É·ëÀÐ¡ÖÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ç¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¸½¾õ¤òÊó¹ð
¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¤ËÇ¢´É·ëÀÐ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ç¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¹ø¤äÏÆÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ìÇ¢¤¬¤Ç¤¿¤éÇ¢´É·ëÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÇ¯ËöÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¤Á¤ã¤ó¤Ïº£·î20Æü¤Ë¤â¡¢X¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÇ¢´É·ëÀÐ¤À¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡£¡×¤È¡¢Â¿Ë»¤ÊÇ¯Ëö¤ËÆÍÇ¡½±¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
