兵庫県加古川を拠点に活動するガテン系ボーカルユニット「ＴあんどＴ」が２７日、神戸市内でレーベルメイトの東京力車、ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪とともに「夢の３マンライブ」に出演した。

ＴあんどＴは加古川市の墓石店「お墓の山石」の社長と従業員のコンビで、７月にテイチクレコードよりメジャーデビューしたガテン系ボーカルユニット。トップバッターで登場すると、メジャーデビュー曲「か・か・か・感謝」など４曲を披露。トレードマークの黄色いヘルメットをかぶったファン・ヘルメット隊ととともに「感謝」を大合唱した。アンコールでは東京力車、ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪と３組で「か・か・か・感謝」を披露して、会場を沸かせた。

リーダーでボーカルのＴｏｓｈｉ君は「（東京力車は）エンタメがすごくしっかりできていて、ものすごく一体感があって勉強させてもらえました。来年から僕たちも一生懸命考え、皆さんにもっともっと喜んでもらえるように。来年は３倍ビックになろうと思います」と意気込んだ。

相方のＴｏｊｉ君も「すごく刺激になりましたし、勉強になることが多かったです。Ｔｏｓｈｉ君が３倍と言いましたけど、お客様を笑顔にさせるのも３倍頑張ります」と熱弁した。

共演した東京力車の石橋拓也は「めちゃくちゃ熱い一日で最高でした。か・か・か・感謝はすごくストレートでキャッチーで、あと、か・か・か・感謝って言葉がエンドレスで脳内再生されてました」とライブを振り返った。