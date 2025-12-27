大相撲の新大関・安青錦（安治川）の初優勝と、安治川部屋３周年を祝う記念パーティーが２７日、約６５０人が駆けつけて、都内で盛大に行われた。

安青錦は安治川部屋が創設された２２年１２月から研修生として在籍。部屋とともに歩んだ３年間を思い返し「自分の感覚的にはもう３年経っているのだという感じ。自分と安桜（序二段）の２人でスタートをして、すぐに３人になって少しずつ人数も増えて、今はとても楽しい。やっぱり楽しい時は時間が早く経つ」と感慨深げに語った。

当初は部屋のパーティーのみの開催予定だったが、安青錦が九州場所で賜杯を抱いたこと受けて、急きょ初優勝も合わせて祝うことになった。「たくさんの方に来ていただいてうれしいしかない。もっと優勝したい思いが強くなった。来場所もしっかり頑張る」と恩返しを誓った。

師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）はパーティーの冒頭で「安治川を起こして３年が経ちました。今年は安治川部屋にとって大きな飛躍の年になりました。来年は安治川部屋にとってとても大事な年になります。安青錦はさらに優勝を重ね、横綱を目指して挑戦していきます。他の力士も関取を目指して日々精進して参ります。この３年とても濃密な時間をすごさせていただいた。ここから安青錦といろいろことを試しながら、話しながら、一緒になって横綱を目指して頑張って参ります」と力強くあいさつした。