ボートレース江戸川の「第48回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯」は27日、予選3日間を終えた。3日目、スムーズな反応を示していたのが菊地敬介（34＝埼玉）だ。

3、3、3着で迎えた3日目は1R2号艇、7R3号艇の2走。前半1Rはインからフライングを切った石渡翔一郎を捲った。後半7Rは大外の井上一輝に上を行かれたが、インで井上に抵抗しようとして流れた鈴木茂高と2コースの宇田川信一の間を冷静に突いて抜け出しに成功。7月芦屋一般戦以来の連勝を飾った。

「ターン回りがいいから捲り差せた。足はバランスが取れていて、ちょっといい。伸び寄りだったんですけど、回転が出て勝手にバランスが取れました」と舟足は実戦向きにシフトした。

今節は乗りっぷりが光っている菊地。15年11月14日に戸田でデビューして、選手生活は11年目に突入している。待望のデビュー初の優勝戦進出へ時は満ちている。3日目終了時点で得点率は7・60。佐々木大河と並んで10位タイ。予選最終日の4日目は4R5号艇の1走。優勝戦進出へは1着を獲って、周りの結果待ちになりそうだ。新たな扉を開くために、1走入魂の攻めを見せる。