◇スーパーフェザー級 堤麗斗(志成)＜8回戦＞レオバルド・キンタナ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

アマチュア9冠の堤麗斗（23＝志成）がプロ初の8回戦に臨み、レオバルド・キンタナ（23＝メキシコ）に4回1分14秒TKO勝ちしてデビューから4連勝を飾った。「NIGHT OF THE SAMURAI」と名称がつけられたサウジ興行で、日本勢の“先鋒”として役割を果たした。

ジャブからワンツーを狙うサウスポーの堤に対し、キンタナは大きなフックも交えながら手数を多く出してきた。1回途中にはオーソドックスから左構えにスイッチ。距離が縮まって堤のボディーが当たり、ラウンド終盤には左ストレートをヒットさせた。3回からは頭をつけての激しい打ち合いに移行。堤はアッパーを受けて鼻血を出したが、ボディーでキンタナにダメージを与え、4回にフックの連打から右フックでダウンを奪うと、キンタナは立ち上がったもののレフェリーが試合をストップした。

リング上のインタビューで堤は「プロではこういうタイプは初めて。元々オーソドックスの選手なのにサウスポーで来て、想定ともちょっと違う戦い方で来たので良い経験になった」と試合を振り返った。「スパーリングなどの練習でいろんなタイプとやって、経験させてもらったのが今日は生きたかなと思う」と語り、来年の抱負を問われると「思っていたのとかけ離れた内容だったので、もっと強くならないといけない。来年はさらに自分のレベルを一歩一歩上げていって、そうすれば必然とランキングも上がり、世界への道が近づいてくると思うので、次の試合ではさらに強くなった自分を見せたい」と意気込んだ。

サウジ興行には兄のWBA世界スーパーフェザー級3位・駿斗（26＝志成）も出場予定だったが、練習中に右眼窩（がんか）底を骨折。無念の欠場となり、プロ初の“兄弟共演”はお預けとなった。麗斗は「来年は兄弟でさらにもっと上を目指していくので、兄弟で応援よろしくお願いします」とあいさつした。

堤は今年5月にプロデビュー。過去3試合はいずれも米国で、7月のプロ2戦、9月の第3戦はともにKO勝ちしていた。サウジ興行へ向けた米国合宿では、WBCフェザー級暫定王者ブルース・キャリントン（米国）ともスパーリングを実施。「トップ選手とやれたのは良い経験になった」と話し、「世界挑戦はそこで行きたい」とフェザー級で世界を狙っていく方針を示していた。