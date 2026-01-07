連ドラ初主演の徳井義実50歳、寿司学校に「ガチで通いたい」 計画明かす
チュートリアルの徳井義実（50）と桃月なしこ（30）がW主演を務めるドラマ『令和に官能小説作ってます』が、1月7日よりテレビ大阪にて放送を開始する。放送に先駆け東京都内で取材会が行われ、徳井、桃月、山口淳太監督が出席した。地上波連続ドラマ初主演となる二人が、作品への意気込みや抱負を語った。
本作は「官能小説」の編集部を舞台に、活字でしか得られないロマンを求め、大人たちが“エロ”を考えるお仕事ドラマだ。50歳を迎え、年始から主演ドラマがスタートすることについて徳井は、「幸先がすごくいい！」と述べた。
役者業への意欲を見せる一方で、徳井は「今年はちょっと全然、このドラマ関係ないんですけど、お寿司の学校に通おうかなって、ガチで思っています」と計画を明かした。YouTubeの企画で寿司を握ったことがきっかけだといい、「別にお店やろうとかじゃないんですけど、どうせやるならちょっと技術を高めたい」と説明した。
記者から動画の再生数について問われると、「そこそこ回らせていただいてます」と述べた。さらに、「やっぱり寿司のああいう美しさってやっぱちょっと多少、淫靡（いんび）でもあるので。赤貝とかもありますからね。あんな美しさって、いやらしさでもあると思うので、やっぱりなんかそういうところがこのドラマからの刺激もあって」と独自の持論を述べた。「来年は“官能寿司”を握っていきたいなと思います」と語った。
ドラマ本編について徳井は、モデルとなった実際の編集者がいることに触れ、「本当にそういう方々が日々戦っているっていうところがベースにもなっているお話」と述べた。
コンプライアンスが重視される令和の時代において、「笑えるものと笑えないもの、コンプラ的にアウトとセーフの境界、あるいは官能小説なのかただのエログロなのか、いろいろな境界線が難しい」と分析した。その上で、「そういうのを楽しく考えながら見てもらえるのかなと思います」と述べ、「30分でめちゃくちゃテンポのいい作品なので、見始めたら最後まであっという間。ぜひとりあえず1話を見てみてください」と呼びかけた。
ドラマ『令和に官能小説作ってます』は、テレビ大阪で1月7日24時、テレビ愛知で1月10日26時15分より放送を開始する。
▲ （左から）桃月なしこ、徳井義実
