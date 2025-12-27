C大阪行きが発表された横山夢樹が語る今治への思い「しっかりセレッソで活躍して、もっといい選手に」、憧れの香川真司には「あんまり実感わかない」

C大阪行きが発表された横山夢樹が語る今治への思い「しっかりセレッソで活躍して、もっといい選手に」、憧れの香川真司には「あんまり実感わかない」