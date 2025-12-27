²®ÌîÍÎ°ì¤Î¡Ö2025Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È±Ç²èTOP10¡×¡¡¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢²½¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµß¤¤¤ÎÀÜÊ
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¥ì¥®¥å¥éー¼¹É®¿Ø¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡£±Ç²è¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¡¢±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¼¹É®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£Âè11²ó¤ÎÁª¼Ô¤Ï¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î²®ÌîÍÎ°ì¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
1. ¡Ø¥¶¡¦¥ëー¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù2. ¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù3. ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¦¥¹¥¥ó¡Ù4. ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù5. ¡Ø¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤ÎÅô¡Ù6. ¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù7. ¡Ø¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡Ù8. ¡Ø¤±¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡Ù9. ¡Ø¥ß¥¼¥ê¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ù10. ¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ù
¡¡ÀïÁè¡¢Áþ°¡¢º¹ÊÌ¡¢ÊóÉü¡¢²Ã³²¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡¢¥¹¥Ý¥¤¥ë――¤«¤Ä¤Æ¤ÏSF±Ç²è¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÉñÂæÀßÄê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤Ï¤¸¤Ã¤µ¤¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ï¤â¤Ï¤ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¶²ÉÝ¤ÈÀäË¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªËö¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡2025Ç¯¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó1°Ì¡Ø¥¶¡¦¥ëー¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃËÀÃæ¿´¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¶¦Æ®¤·¤¿2¿Í¤Î½÷ÀÃø½Ò²È¡Ê¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡õ¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥àー¥¢¡Ë¤¬¡¢Ëö´ü´â¤ËËÁ¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½ªËö´ü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÊÌÁñ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡£»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÒÊÌÁñ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥¯¥£¥¢¤Ê±Ç²èºî²È¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥¢¥ë¥â¥É¥Ð¥ë¤Ï½÷À¤É¤¦¤·¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¡¢¾ðÇ®¤È»ü°¦¤ò¤³¤á¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡£½é¤Î±Ñ¸ìºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤¬¤é½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¿¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥³ー¥Ù¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¥éー¥¹¥íー¡Ê¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀï¾ì¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÊÆ±¤¸¤¯¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¡Ë¤ÎÀ¸¤¼Ì¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥éー¥¹¥íー¤Ï¥æ¥À¥ä·Ï¥Ï¥ó¥¬¥êー°ÜÌ±¤Î·úÃÛ²È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ï¥ó¥¬¥êー·Ï¤Ç¤¢¤ë¥¥ó¥°¡¦¥ô¥£¥Àー´ÆÆÄ¤Î¡ØËàÅ·Ï°¡Ù¡Ê1949Ç¯¡Ë¤È¤¤ï¤á¤Æ¶á¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤¬¤¤Ã¤È°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤é¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¦¡£¥·¥ª¥Ë¥º¥àÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ÏÉ¡Çò¤ó¤À¤¬¡£
¡¡½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í´ÆÆÄ¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥é¥¤Î2004Ç¯ºîÉÊ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¦¥¹¥¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÄË¤Þ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬¤«¤Ä¤Æ¾¯Ç¯Ìîµå¥³ー¥Á¤ËÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëPTSD¤¬Ìþ¤¨¤º¤Ë¡¢¼«¸Ê¥¹¥Ý¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ÏÄË¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ç±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²æ¤¬°ÂÄ¾¤ÊÀº¿À¤ò¼ö¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¸¤Ã¤µ¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÈï³²¤ÎPTSD¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÌôÊªÃæÆÇ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤ò¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥³ー¥Ù¥Ã¥È¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄË¤Þ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·çÂ»¡¢ÁÓ¼º¡¢¶õµõ¤ËËþ¤Á¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤È¡Ø¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤ÎÅô¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·±Ñ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ÎÈãÉ¾²È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥Ò¥ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î·Ý½ÑÀ¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÃËÀ¸þ¤±¡Êmale-oriented¡Ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀð¾ðÅª¤«¤ÄÕ»ÂÖÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Î¤³¤È¤òÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î²ç¾ë¤¿¤ëÅ·²¼¤Î¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÀõÇö¤Ê±Ç²èÉ¾¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤À¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ëmale-oriented¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤¯¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈãÉ¾²È¥íー¥é¡¦¥Þ¥ë¥ô¥£¤¬¤«¤Ä¤ÆÄó¾§¤·¤¿¡ÖMale Gaze¡ÊÃËÀ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ë¡×¤ÎÌäÂê·Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿ÈãÉ¾ÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Þ¥Ã¥«ー¥Ò¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹ÃËÀ¤Ë¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥í¥·¥¢¤Ç²þÂ¤¤ò¤Û¤É¤³¤µ¤ì¤¿°Å»¦¼Ô¾¯½÷¥ì¥¼¤¬¡¢¥Ï¥Ëー¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ç¥ó¥¸¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ¸¤¸¤¿·×»»°ã¤¤¡£¤½¤Î·ã¤·¤¤Ì·½â¡¢²Ð²Ö¤ÎÀ¨Àä¤µ¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î·æºî¤Ë¸«¤Æ¤È¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡6°Ì¤Î²£ÉÍÁï»Ò¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤È7°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¡Ø¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Î¤È¤³¤íÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿ºîÉÊ¤À¡£²£ÉÍ¤â¥³¥Ã¥Ý¥é¤âµß¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊºîÉ÷¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Îâ²¤ò¼Ì¤·¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡Ù¤È¡Ø¥á¥¬¥í¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌÇ¤Ö¤è¡¢ÌÇ¤Ö¤è¡×¤È²¿½½Ç¯´Ö¤â·Ù¹ð¤µ¤ìÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¯±äÌ¿¤·Â³¤±¤ë±Ç²è·Ý½Ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎDNA¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ä¥³¥Ã¥Ý¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤Û¤É¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤µ¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡8°Ì¡Ø¤±¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È9°Ì¡Ø¥ß¥¼¥ê¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Ï¶¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ü¥Í¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥é¥ó¡¦¥®¥í¥Ç¥£¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î±Ç²èºî²È¤ò»ä¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¶¦¤Ë¡¢¤¢¤Î°ÎÂç¤Ê¤ë¥ë¥¥Î¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£¤ÎÀº¿ÀÅªÃä»Ò¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£¤Îµ®Â²Åª¥Ç¥«¥À¥ó¥¹¤ò¡¢¸å¼Ô¤Ï¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£Åª¥¯¥£¥¢¥Í¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£¤ÎÃä»Ò¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã¤Î±Ç²èºî²È¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥»¥é¤Î¿·ºî¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¸á¸å¡Ù¤¬Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¢¥¸¥¢½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯2025Ç¯¤Î1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10°Ì¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¤ÏApple TVÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó»í¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î°¦¤ÎÀ¸³è¤È»àÊÌ¤Þ¤Ç¤Î¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¹ï¤ß¤ò¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ò¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¹ï¤ß¡Ó¤³¤½¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦É½¸½¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¼Á¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤È´õË¾¤¬¸ÂÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤¬»Ø¤·¼¨¤¹½èÊýäµ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è¤¬»ä¤¿¤Á¤Î³Û¤È¿°¤Ë´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Òµß¤¤¤ÎÀÜÊ¡Ó¤ò¡¢2026Ç¯¤âÁ´¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£