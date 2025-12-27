「糖尿病の自覚症状」はご存知ですか？受診の目安となる症状も解説！【医師監修】

糖尿病は、年々増加傾向にある代表的な慢性疾患のひとつです。健康診断などで血糖値が高めと指摘されても、多くの方がはっきりとした症状を自覚しにくく、治療のきっかけを逃してしまうことがあります。その結果、気付いた頃には糖尿病の合併症が進行しているということも少なくありません。

本記事では、糖尿病の進行度に応じて現れる自覚症状の特徴を解説します。

監修医師：

上田 莉子（医師）

関西医科大学卒業。滋賀医科大学医学部付属病院研修医修了。滋賀医科大学医学部付属病院糖尿病内分泌内科専修医、 京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科医員、関西医科大学付属病院糖尿病科病院助教などを経て現職。日本糖尿病学会専門医、 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医、日本専門医機構認定内分泌代謝・糖尿病内科領域 専門研修指導医、内科臨床研修指導医

糖尿病予備軍や初期段階での自覚症状と受診サイン

しかし、身体の内部ではすでに変化が始まっており、血管への負担が少しずつ蓄積しています。その結果、心臓や脳などの血管の病気を発症しやすくなることが知られています。実際に、境界型糖尿病の方は、正常な血糖値の方と比べて心血管疾患の発症リスクが約2.2倍高いという報告もあります。

糖尿病の初期段階での自覚症状を教えてください

のどの渇きが続く（口渇）

水分を多くとるようになる（多飲）

尿の量や回数が増える（多尿）

食事量が変わらないのに体重が減る（体重減少）

これらの症状は、血糖値を少しでも下げようと腎臓が過剰な糖を尿中に排泄することで、水分も一緒に失われるために起こります。また、インスリンの作用不足により、糖がうまくエネルギーとして使われないことで、体重が減少することもあります。

糖尿病の初期の段階で気付くことができれば、血糖値が増悪してからの治療よりも血糖値への介入がしやすく、糖尿病の進行を防ぐことにもつながります。少しでも違和感が続くようであれば、血糖値を一度チェックしてみましょう。

糖尿病の正確な診断には、以下のような検査を医療機関で受ける必要があります。

空腹時血糖値

HbA1c（ヘモグロビンA1c）

75g経口ブドウ糖負荷試験（OGTT）

自己検査はあくまで補助的な参考程度にとどめましょう。

どのような自覚症状が現れたら受診すべきですか？

のどの渇きが強く、水をたくさん飲んでも治まらない

尿の回数が増え、夜間に何度も起きるようになった

食欲はあるのに急激に体重が減った

疲れやすく、休んでも回復しにくい

傷が治りにくくなった

これらは、血糖値の異常が身体に影響を及ぼし始めている可能性があります。特に、のどの異常な渇きや夜間頻尿などは、日常生活のなかでも気付きやすい症状です。

「年齢のせいかな」「疲れているだけかも」と思わず、糖尿病の初期症状として意識しましょう。

編集部まとめ



糖尿病は、初期段階では目立った自覚症状が少なく、知らないうちに血管や臓器へ負担をかけていく慢性疾患です。「症状がないから問題ない」と自己判断してしまうと、気付いたときには合併症が進行している場合もあります。

初期にみられるお口の渇き（口渇）、尿の量や回数の増加（多尿）、体重の減少などは、日常のなかで見過ごされやすい症状です。健康診断などで血糖値やHbA1cが高めと指摘された場合は、できるだけ早めに医療機関での詳しい検査を受けましょう。

進行した糖尿病では、神経障害、網膜症、腎症といった合併症が現れやすく、これらは生活の質（QOL）に大きな影響を与えることがあります。糖尿病は血糖値の問題だけでなく、全身の健康に深く関わる病気になるため、早期の発見と継続的な管理が何より大切です。

