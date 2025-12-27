¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹õÀîµþ²ð¡¡°µ´¬¤ÎÆÈÁö·à¡¡·è°ÕÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡12R¤ÎSS¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¡£2ÏÈ¤«¤éÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤ÆÆÈÁö¡£°µ´¬¤Î¶¥Áö¥¿¥¤¥à3.317¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢´°¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤¬À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÀäÂÐ¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡ÍøµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÈé¤à¤±¤¿¡£Æ»Ãæ¤âÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾Àþ¤ÇÀ¨¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶¥Áö¥¿¥¤¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÍ¥¾¡¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£