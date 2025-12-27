お買い物好きであれば、年末年始は歳末セールや初売りなどのセールに注目したいところ。人気の家電・ガジェットメーカーも、公式ストアにてセールを開催中です！

本記事では、メーカーやブランドの公式サイトで展開しているセール情報をまとめました。半額以下に値下げされている製品もあるため、要チェックです！

Maktar「Qubii Pro 福袋セット（Qubii Pro 128GBセット＋USBケーブル＋38W GaNチャージャー）」

↑Qubii Pro 福袋セット（Qubii Pro 128GBセット＋USBケーブル＋38W GaNチャージャー）

iPhoneの充電時に端末内のデータをバックアップしてくれる「Qubii Pro」とケーブルに加え、38Wで充電してくれるチャージャーもセットになった福袋が販売。通常よりも40％オフとなっています。

Qubii Proは本体にmicroSDカードを挿入し、充電器とケーブルの間にかませることで、iPhone内のデータを専用アプリに自動でバックアップしてくれるアイテムです。バックアップできるファイルは写真や動画に加え、連絡先、音楽、メールやPDFなど多岐にわたります。

セール価格：11,080円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

Maktar「Qubii Duo（USBタイプA） - 128GB microSDセット」

↑Qubii Duo（USBタイプA） - 128GB microSDセット

Qubii DuoはiOSとAndroidに対応したバックアップアイテム。写真であれば日付ごとに整理し、非圧縮で保存可能です。Qubii Proと同様、音楽や連絡先、ファイルやSNSのバックアップも可能。機種変更時のデータ移行にも役立ちそうです。専用アプリでmicroSDカードの容量やデータの確認、復元などもできます。

セール価格：10,200円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

Jackery 「Jackery Solar Generator 2000 New 100W 2枚 ポータブル電源 ソーラーパネル」

↑Jackery Solar Generator 2000 New 100W*2枚 ポータブル電源 ソーラーパネル

2000Whクラスでは最軽量級の約17.9kgを実現した軽さが魅力のポータブル電源。小さめながら2042Whの大容量と定格2200W（瞬間最大4400W）の高出力で、アウトドアから災害時まで幅広く使えます。また、セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合するCTB技術によってスペース利用率が増加し、エネルギー効率とともに本体の耐久性も高くなっているとのこと。

さらに、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、約4000回の充放電サイクルで毎日使っても10年間使えるそう。ACコンセント充電、ソーラー充電、シガーソケット充電、ハイブリッド充電（ACコンセント＋ソーラー、ACコンセント＋シガーソケット）に対応しており、AC充電なら最速66分でフル充電可能としています。

セール品には100Wで充電できるソーラーパネル2枚がセットになっています。

セール価格：154,700円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

Jackery 「Jackery ポータブル電源 3000 Pro」

↑ポータブル電源 3000 Pro（セール商品はバッテリー本体のみ）

3,024Whの本体容量と3,000W（瞬間最大6,000W）の高出力に対応したポータブル電源。エアコンなどの生活家電や調理家電も動かせるため、災害時の予備電源として活躍が見込める製品です。

また、12重のバッテリー保護機能や冷却システム、セキュリティチップの内蔵により、安全性の高さをうたっているのもポイント。マイナス20度の環境でも動作を保証しており、過酷な環境でも使用可能です。

セール価格：209,500円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

EcoFlow「DELTA Pro」

↑DELTA Pro

3,600Whの大容量と、3,000Wの高出力を実現したポータブル電源。キャスターと伸縮ハンドル付きで取り回しがよく、持ち運びもスムーズです。また、リン酸鉄リチウム電池を採用することで、充放電サイクルは3,500回以上可能になっています。

充電方法はACコンセント、専用エクストラバッテリー、ソーラーパネル、スマート発電機（ガソリン使用）、EVステーションの5つの方法に対応しており、独自の技術によって約3.1時間でフル充電が可能です。

セール価格：176,000円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

EcoFlow「DELTA 2 Max」

↑DELTA 2 Max

本体容量2,048Wh、定格出力2,000Wのポータブル電源。エクストラバッテリーを併用すれば最大6,144Whに拡張可能です。また、定格出力を超える電化製品を使用可能にする独自のX-Boost機能により、最大2,400Wの高出力にも対応しています。さらに、バッテリー管理システムや難燃性に優れた素材を採用し、激しい衝撃に耐えられる設計のため、屋外での使用も安全とのこと。

バッテリーはリン酸鉄リチウム電池搭載で寿命が長く、ACコンセント、ソーラーパネル、走行充電、AC+ソーラー充電の4つの充電方法に対応しています。

セール価格：94,017円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

JMGO「JMGO N1S Ultra 4K」

↑JMGO N1S Ultra 4K

JMGO独自開発の3色（RGB）レーザー光源を搭載した4Kホームプロジェクター。純度の高い3色の光により、従来品に比べて色鮮やかで高度な明るさを実現したとのこと。2800ルーメンの投影照度のため、明るい部屋でも明瞭に映せます。

また、ジンバルスタンド一体型のデザインで、上下135度、水平に360度回転可能。台形補正も自動で行われるので、電源を入れるだけで壁や天井の理想の位置に投影できます。さらに、Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+などの動画アプリと連動可能です。

セール価格：226,367円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

JMGO「JMGO N1S Nano」

↑JMGO N1S Nano

N1S Nanoは、初めてプロジェクターを使う人向けの入門モデル。インテリアにフィットしやすい、デザイン性が特徴です。解像度はフルHD、明るさは460ISOルーメンと、画質や明るさは十分。また、ジンバルスタンドの搭載で、壁や天井へも投影できます。

さらに、Google TV搭載なのでYouTubeやNetflixなどにアクセスしやすい、手軽な使い勝手もそなえています。

セール価格：64,526円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

Insta360「Insta360 X4」

↑Insta360 X4

360度を8K／30fpsの高解像度で撮影できるアクションカメラ。60fpsでも5.7Kの撮影が可能なので、鮮明な映像を記録できます。またモードを「シングルレンズモード」に変更すると、広角のアクションカメラとしても使用可能です。

製品単体でもセールになっていますが、スターターキットなどもセール価格なので、使い倒すつもりで購入するのであればキットを検討するのもいいでしょう。

セール価格：47,400円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

Insta360「Insta360 Flow 2 シリーズ」

↑Insta360 Flow 2 シリーズ

3軸手ブレ補正、NFCワンタップ撮影、自撮り棒と三脚の搭載と多機能なスマホ向けジンバル。日常的な動画撮影、Vlog、ビデオ通話などあらゆるシーンで使えます。

本体は折りたためるので持ち運びもしやすくなっています。また、バッテリーは最大10時間あるため、フル充電した状態であれば撮影中にバッテリー切れの心配は少ないでしょう。

セール価格：15,300円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

ドクターエア「3Dフットマッサージャースツール」

↑3Dフットマッサージャースツール

ひざ下をエアバックが包み込んで絞り上げるようにマッサージし、足裏全体を「ぐりぐり刺激するもみ玉」と「突き上げるように刺激するもみ玉」の2種類のもみ玉がもみほぐすフットマッサージャー。3つのコースが搭載されているので、疲れに合わせて選べます。また、座って脚を入れやすい高さと角度に設計されており、リラックスして使用できるといいます。

部屋になじむデザインで、マッサージャーとして使わないときはスツールやオットマンとしてインテリアのひとつにも。

セール価格：39,600円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

ドクターエア「3DネックマッサージャーS」

↑3DネックマッサージャーS

ヒーター機能を搭載した回転する大小のもみ玉により、手技のようなもみ心地でコリをほぐすコードレスマッサージャー。もみ玉回転のスピードと回転方向を組み合わせてマッサージが可能です。

また、腕の重みでもみ心地を調節できるアームホルダーで、もみの強さや場所、角度を自在に変えられます。本体は身体の曲線にフィットする形状で、首や肩はもちろん、腰や背中、肩甲骨のような自分では手の届かない部分もピンポイントでケアが可能。コードレスで使う場所を選ばないのも大きな魅力です。

セール価格：12,980円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。

RingConn「RingConn Gen 2」

↑RingConn Gen 2

心拍や皮膚温度などの高精度な次世代センサーとAIディープラーニングで、24時間の健康モニタリングをするスマートリング。睡眠、ストレス、心拍など、計測データをもとに睡眠状況やストレスをスコア化したり、アクティビティログを記録したりと、AIによってパーソナライズされた分析で日常生活と健康状態を視覚化してくれるといいます。

また、IP68の防水性能を備え、軽くて汗水に強い低アレルギー性のチタン合金採用のため、運動中やお風呂でも使用可能。さらには1回の充電で12日間つけたまま使用できるため、充電やつけ心地を気にせず快適に使用できるそうです。

セール対象のカラーはフューチャーシルバー、マットブラック、ロイヤルゴールドの3色。

セール価格：47,520円（税込、12月26日時点）

商品リンクはこちら。



※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

