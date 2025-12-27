「アウター」買い足したい → それなら【ZARA】へ！ 40・50代に推したい♡「本命コート」

冬コーデのおしゃれさを左右しかねないアウター。上品さや華やかさを演出したい大人女性は、羽織った瞬間にパッと垢抜ける一着がおすすめです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、この冬の本命として推したい「コート」をご紹介。特別なお出かけにも着たくなりそうな、高級感のあるコートをピックアップしました。

ラグジュアリーなフェイクファーに一目惚れ

【ZARA】「フェイクファー襟ソフトコート」\6,010（税込・セール価格）

大きめなファー調素材の襟がポイントのコート。羽織るだけで華やかな印象になり、淡いカラーも相まって自然と表情まで明るく見えそうです。同系色のタートルネックセーターをさらっと合わせて、大人の上品ワントーンコーデを目指してみて。

品よく洗練された美シルエットでコーデの主役に

【ZARA】「ウール フェイクファーラペル ベルト付きコート」\22,990（税込）

ボリューム感のあるファー調素材の襟が目を引くコート。ファー調素材の襟は取り外し可能で、シーンに合わせて印象を変えられるのも魅力です。ウエストベルトでくびれを作りつつ、ロング丈で美シルエットを演出しやすいかも。きちんと見えしやすく、通勤から特別な日まで活躍しそうです。

Writer：licca.M