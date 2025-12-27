EXILE、東京ドーム公演開催を発表。EXILE ATSUSHIのソロライブツアー“Heart to Heart” Season 3＞開催決定も
EXILEが、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年に＜EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜＞を開催、さらにEXILE ATSUSHIがソロツアー＜EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ”Heart to Heart” Season 3＞を開催することが、本日愛知・バンテリンドームナゴヤで行われた＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞内で発表された。
現在開催中のEXILE8度目の全国ドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞では福岡、大阪、愛知を巡っており、今回発表された＜EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜＞では待望の東京でのドーム公演となる。＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞の熱狂をさらに進化させたスペシャルライブとして開催される本公演は、2025年ツアーとは異なるPERFECT YEAR記念公演として、演出・セットリストの一部を新たに構成し、よりスペシャルな内容でお届けするという。
合わせて＜EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ”Heart to Heart” Season 3＞の開催も解禁となり、タイトルの通り“愛”と“愛”をテーマに、EXILE ATSUSHIの思いを全国へ届けにいくライブツアーもついにSeason 3へ。2026年7月4日の千葉・ららアリーナ 東京ベイ公演を皮切りに、＜“Heart to Heart”＞未開催の8都市で全10公演行われる。
＜EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜＞のチケット先行抽選は2026年1月5日15時より各種オフィシャルFCにてスタート、＜EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ”Heart to Heart” Season 3＞のチケット先行抽選は2026年2月2日15時よりEXILEオフィシャルFCにてスタートする。
■EXILE東京ドーム公演開催について EXILE AKIRA コメント
関東に限らずドーム公演を続けられている現状に非常に感謝をしております。毎年アリーナ公演やドーム公演を続けていると当たり前の感覚になってしまいがちですが、クラブツアーから始まり、ホール、アリーナとなって、ドームツアーは2008年くらいから続けていて、20年以上これだけ多くの方々に期待され必要とされ、EXILEエンタテインメントを楽しんでいただけているということは感謝しかありません。ここまで続けられるグループは少ないかなと思うので、自分たち自身も誇らしく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。
今年のドームツアーは関東公演はなく一区切りする予定でしたが、関東でもやってほしいという声もあったので、“THE REASON” のテーマ性や演出を引き続きお届けしながらも、ここからさらにブラッシュアップして、〜PERFECT YEAR Special〜 と題していますので、PERFECT YEARならではのお祭りごとにしていけたらと思っています。
■EXILE ATSUSHソロツアー開催について EXILE ATSUSHI コメント
”Heart to Heart” という芯はブレていません。心と心の繋がりを47都道府県の皆さんにお届けするということで、Season 1から同じテーマです。行けていない地域に自分から足を運んで、そこの地元の皆さんに会いに行って歌をお届けする続きです。まだ二十数箇所しか回れていなく、まだ半分近くの（開催できていない）都道府県が残っているので、心と心のつながり、愛を持って訪れていく旅のSeason 3となります。
◾️＜EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜＞
東京ドーム
2026年4月21日（土）開場16:00 / 開演18:00
2026年4月22日（日）開場15:00 / 開演17:00
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40392/
◾️＜EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 “Heart to Heart” Season 3＞
千葉・ららアリーナ 東京ベイ
2026年7月4日（土）開場16:00 / 開演17:00
2026年7月5日（日）開場15:30 / 開演16:30
和歌山ビッグホエール
2026年7月14日（火）開場17:30 / 開演18:30
2026年7月15日（水）開場17:30 / 開演18:30
山形・やまぎん県⺠ホール
2026年7月23日（木）開場17:30 / 開演18:30
福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール
2026年7月30日（木）開場17:30 / 開演18:30
大分・iichikoグランシアタ
2026年8月7日（金）開場17:30 / 開演18:30
長崎・ベネックス長崎ブリックホール
2026年8月14日（金）開場17:30 / 開演18:30
広島文化学園HBGホール
2026年9月1日（火）開場17:30 / 開演18:30
青森・リンクステーションホール⻘森
2026年９月13日（日）開場15:30 / 開演16:30
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40395/
◾️＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞
▼出演者
EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)
STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS)
▼公演日程
福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月15日（土）開場15:00/開演17:00
大阪・京セラドーム
11月29日（土）開場14:00/開演16:00
11月30日（日）開場14:00/開演16:00
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月27日（土）開場14:00/開演16:00
12月28日（日）開場14:00/開演16:00
▼詳細
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/