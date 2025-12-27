佐々木李子が、2026年6月3日に全10曲すべて新曲を収録したフルアルバム『RI PATHOS』をリリースすることを発表した。

本作は、彼女自身のこれまでの歩みと、これから進む未来を1本の道として描いた作品になるという。収録される楽曲はそれぞれ、佐々木李子に紐づく事柄をテーマに制作され、“これまで”と“これから”をつなぐ構成になっているとのこと。初回限定盤には、ボーナストラックとして佐々木自身が初めて作詞作曲した「てづくりのうた」を収録。

さらに、アルバム収録楽曲を5カ月連続で先行配信されることも決定した。先行配信第一弾となる楽曲「まるでマトリョーシカ」は、2026年1月7日に配信リリースされる。

◆ ◆ ◆

◾️佐々木李子 コメント

フルアルバム『RI PATHOS』は、これまで歩いてきた“李子道”そのものです。順風満帆にいかなくても、自分のテンポで迷い立ち止まった瞬間も、すべてが私にとって大切な“道”でした。そしてまっすぐでは出会えなかった、あなたと繋がるために必要だった時間だと思います。情熱に突き動かされ、私を形作ってきた魂が揺れる瞬間を新曲として刻んだ一枚。5ヶ月連続先行配信、そしてリリースと共に、この道の続きを一緒に歩んでもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️フルアルバム『RI PATHOS』 2026年6月3日（水）リリース

初回限定盤：https://lnk.to/LACA-35275

通常盤：https://lnk.to/LACA-25275 ○初回限定盤

品番：LACA-35275(CD+BD)

価格：8,250円（税込）

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

・クリアスリーブケース

・ジャケットカード

・ビッグ缶バッジ（150mm）

封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入） ▼収録内容

−CD−

リード曲「タイトル未定」

「まるでマトリョーシカ」

含む全10曲収録。

ボーナストラック「てづくりのうた」

−Blu-ray−

01.リード曲「タイトル未定」 Music Video

02.Music Video Making

03.Original Movie ○通常盤

品番：LACA-25275(CDのみ)

価格：4,400円（税込）

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

※初回生産分限定封入特典：ランダムフォトカード（全4種より1種封入） ▼収録内容

−CD−

リード曲「タイトル未定」

「まるでマトリョーシカ」

含む全10曲収録。 ▼特典情報

https://sasakirico.lantis.jp/news/642/ ◆佐々木李子ワンマンライブ「RE;VERSI」のテレビ放送が決定

CS音楽チャンネルMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ワンマンライブ「RE;VERSI」の模様が全曲独占放送。

番組名：全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子「RE;VERSI」

放送日時：2026/2/18(水)22:00〜24:00

詳細：https://www.m-on.jp/info/2025/12/27/306037/