¡ØÅ·Ëë¤Î¥¸¥ã¡¼¥É¥¥¡¼¥¬¥ë¡ÙÍèÇ¯7·îÊüÁ÷·èÄê¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯É½
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·Ëë¤Î¥¸¥ã¡¼¥É¥¥¡¼¥¬¥ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯7·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤ª¤è¤Ó¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ë½¸·ë¤·¤¿³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ûºî²è¤¹¤´¤¤¡ª¶î¤±¤á¤°¤ë¼ç¿Í¸ø¥·¥¿¥é¤ä³èµ¤¤¢¤ë¥Ð¥¶¡¼¥ë
¡¡¡ØÅ·Ëë¤Î¥¸¥ã¡¼¥É¥¥¡¼¥¬¥ë¡Ù¤Ï¡¢13À¤µª¤Î¥â¥ó¥´¥ë¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¸åµÜëý¡£¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¤ÎÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÅÛÎì¤Î¾¯½÷¡¦¥·¥¿¥é¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥Æ¥£¥Þ¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë¹ÄÄë¤ÎÂè6É×¿Í¡¦¥É¥ì¥²¥Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÃÎ·Ã¤ò¶î»È¤·¤ÆÄë¹ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ØSouffle¡Ê¥¹¡¼¥Õ¥ë¡Ë¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¥ª¥ó¥ÊÊÔ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ë2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÎò»ËÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢13À¤µª¥¤¥é¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¤Î³¹¤òËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥·¥¿¥é¤¬¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤ä¡¢³èµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¶¡¼¥ë¡¢Èþ¤·¤¤·úÃÛÊª¤¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁü¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤È²¹ÅÙ¤ò»ý¤Ä¥¿¥Ã¥Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌöÆ°´¶¤Ë¿§ºÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Î¶õµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¼è¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ë¶õ¤Î¤â¤ÈÈ·¤¬Íª¡¹¤ÈÍã¤ò±¿¤Ó¡¢É÷¤ËÉñ¤¦²ÖÊÛ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥¿¥é¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤Ë¡£¥·¥¿¥é¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÁí´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¡¢±Ç²è¡Øæá¤Î·Á¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Î»³ÅÄ¾°»Ò»á¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥Ó¥¸¥ç¥ó¥º¡ÖT0-B1¡×¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ë¥°¥ê¥à ¥Æ¥¤¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¡Ù¤ÎAbel Gongora¡Ê¥¢¥Ù¥ë¡¦¥´¥ó¥´¥é¡Ë»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡Ø¸ò¶Á»íÊÓ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó¡Ù¡¢¡ØOVERMAN¥¥ó¥°¥²¥¤¥Ê¡¼¡Ù¤ä¡ØÃÏµå³°¾¯Ç¯¾¯½÷¡Ù¤ÎµÈÅÄ·ò°ì»á¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ë¡Ø±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¤Î²ÃÆ£´Ô°ì»á¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤ò»ý¤ÁÌ±Â²³Ú´ï¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤â¿¼¤¤ÆüÌî¹À»ÖÏº»á¤¬½é¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î·àÈ¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬½¸·ë¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Á¡¢³×¿·Åª±ÇÁüÉ½¸½¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
◾️¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¡ã»³ÅÄ¾°»Ò¡ÊÁí´ÆÆÄ¡Ë¡ä
¡ØÅ·Ëë¤Î¥¸¥ã¡¼¥É¥¥¡¼¥¬¥ë¡Ù¥È¥Þ¥È¥¹¡¼¥×ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç»É·ãÅª¤Ê¶Ã¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥¿¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢»×¹Í¤·¡¢°¦¤ò¿®¤¸¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤Ë¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡£·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ËÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãAbel Gongora¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡ä
¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¤È¥Ú¥ë¥·¥¢Äë¹ñ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Ê¸²½¤Ï¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¿¼¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢»ö¼Â¡¦ÅÁ¾µ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò»ä¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¶ºîÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¶¯¤¯±Ô¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¡£Èà½÷¤¬¼«¤é¤Îµ±¤¯Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÈÅÄ·ò°ì¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è¥Á¡¼¥Õ¡Ë¡ä
½é¤Î¸¶ºî¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç½ô¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡ã²ÃÆ£´Ô°ì¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡Ë¡ä
¸¶ºî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹½À®¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¤ÀÎ¡¢13À¤µª¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¤äÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¡¢Í·ËÒÌ±¤ÎÊë¤é¤·¡½¡½¤½¤Î°ÛÊ¸²½¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë³ëÆ£¤ä½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÆüÌî¹À»ÖÏº¡Ê²»³Ú¡Ë¡ä
Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âº¨¤ß¤äÈá¤·¤ß¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¶¯¤«¤ËÀ¸¤¤ë¥·¥¿¥é¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤ÎÉ½¸½¤ÏºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤Ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂêºà¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·¥¿¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤ß¤ò»ý¤Ä»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·àÈ¼À©ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ú¥ë¥·¥ã¡¦¥â¥ó¥´¥ë²»³Ú¤ÎÀ©ºî¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯Ê»Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤äÀ©ºî¿Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
