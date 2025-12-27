¡ÖÀÄ³Ø¡×È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¥«¥®¤Ï¡È¿©»ö²þ³×¡É¡Ä¡ÖÈèÏ«·Ú¸º¡×¤È¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¡×ÁÀ¤¤´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¿·¥á¥Ë¥å¡¼Æ³Æþ
¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡¦È¢º¬±ØÅÁ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾åÉô¡£
¸°¤ò°®¤ë¿©»ö²þ³×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ëÎÀ¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤¹¡£
È¢º¬±ØÅÁÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¡¢º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¿©»ö¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿12·î10Æü¡¢±ØÅÁ¤Î¸õÊäÁª¼ê16¿Í¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¥Ô¡¼¥¯¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤áÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Í°ìÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¡§
ÉÂµ¤¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
10Æü¡¢ÎÀ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¡¢Î¦¾åÉô¤Ï¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÈèÏ«¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¿©ºàÁª¤Ó¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¡¦Äá¸«É·²í¤µ¤ó¡§
¡ÊQ.¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©¡ËÁª¼ê¤ÎÆâÂ¡ÈèÏ«¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉûºÚ¤òÈò¤±¡¢²¹ºÚ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î1¤Ä¤¬¡¢º½´Î¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤ÎßÖ¤áÊª¡£
º½´Î¤ÏÄã»é¼Á¡¦¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢Å´Ê¬¤âËÉÙ¤Ê¿©ºà¤Ç¡¢ÉÏ·ì¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Ê¬¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯²êÄ¾¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¿·²ê¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤³¤Î¿©ºà¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢Äá¸«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Î¸ú²Ì¤Ï¡Ë¹³»À²½ÎÏ¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Æü¡¹Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â²÷Áö¤·¤¿4Ç¯À¸¡¦±§ÅÄÀî½ÖÌðÁª¼ê¤â¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÄÀî½ÖÌðÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¡§
±ØÅÁÁ°¤Ï¾¯¤·ÈèÏ«´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤âËèÇ¯¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÈèÏ«´¶¤¬¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿©¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¥á¥Ë¥å¡¼ºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼¾åÇÀ±à¹Êó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼¡¦¾¾°æ¿¿¼Â»Ò¼¼Ä¹ÂåÍý¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢Æ±°ì¥Á¡¼¥à2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾åÉô¡£
¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢ÂçµÏ¿¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£