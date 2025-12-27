¡ÚÇ¯ËöSP¡Û²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤ÇÃë¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ï¤·¤´¼ò¡ª¡¡¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¡¢ËÜ»ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤Î²ó¤ò¸ø³«
¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÎAlexandros¡Ï¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥í¥¹¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢·î´©¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤Ï°¦ÆÉ»ï¡ª¤½¤ó¤Ê°ëÉô¤µ¤ó¤¬¡È¤Ï¤·¤´¼ò¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢ËÜ»ï¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡×¡£2025Ç¯8·î¹æ¡Ê7·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÂè36²ó¤ËË¬¤ì¤¿Åìµþ¡¦³÷ÅÄ¤ÎÍâÆü¡¢¼Â¤Ï²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤Ç¤Î¤Ï¤·¤´¼ò¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÜ»ï¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¸¸¡É¤ÎÌîÌÓÊÔ¤òÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Web¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¤Ï¤·¤´¼ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³÷ÅÄ¤Ç8¸®¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À°û¤ß¤Þ¤¹
Âè36²ó¤Î³÷ÅÄÊÔ¤ÏÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¡¦ÉðÆâ¤È¤â¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÄ©¤ß¡¢8¸®¤Ï¤·¤´¤È¤¤¤¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï³÷ÅÄ¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢ÍâÆü11»þ¤ËºÆ½¸¹ç¡£
Á°Æü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°û¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÍ¿ô¤Î°û¤ß²°³¹¡¦ÌîÌÓ¤Ø°ÜÆ°¤·¤ÆÃë¤«¤é¤Ï¤·¤´¼ò¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÌîÌÓ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÌîÌÓÃçÄÌ¤ê¤ò¾¯¤·»¶ºö¤·¤Æ¤«¤é¡¢1¸®ÌÜ¤Ï12»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤Å¹¡ØÌîÌÓ¥Û¥ë¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ø¡£
¡Ö¤³¤³¤Ã¤¹¤«¡©¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
ÆþÅ¹¤·¤Æ¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖOPEN¡Á19»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¡¡¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë50±ß¡¢¥á¥¬¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë90±ß¡¡²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â¤³¤ÎÃÍÃÊ!!¡×¤Î·Ç¼¨¡£°Â¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤Î¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢50±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
19»þ¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ê¤Î¤âÎÉ¿´Åª
°ëÉô¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¬¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÃíÊ¸¡£¡ÖÌ¾Êª¥Ú¥é¥Ú¥é¾Æ¡×¤ä¡ÖMIX¥Û¥ë¥â¥ó¡×¡¢¡Ö»Ý¿É¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¤â¤Ä¤Þ¤ß¤ËÍê¤ß¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1¸®ÌÜ¤«¤éÈô¤Ð¤·µ¤Ì£¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¤Ë¤É¤ì¤À¤±°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ãë¤«¤é°û¤à¤ª¼ò¤Ï»Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¬90±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤µ
¡Ö»Ý¿É¼Ñ¹þ¤ß¡×
¤³¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÎºîÀï²ñµÄ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾Êª¥Ú¥é¥Ú¥é¾Æ¡×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤âÌåÀä¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥Ú¥é¥Ú¥é¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¿É¥Ë¥é¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
1¸®ÌÜ¤«¤é¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Ý¤µ¤Ç¤¹
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÅ¹¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤â¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¸®ÌÜ¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÊâ¤¤Þ¤¹¡£
½Â¤¤ÀÖÄóÅô¤¬ÄÌ¤ê¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¼«ÂÎ¤¬ÀÖÄóÅô¤Î¤è¤¦
ÌîÌÓÃçÄÌ¤ê¤«¤éÂç²¬Àî±è¤¤¤Î¡ÖÌîÌÓ¡¡ÅÔ¶¶¾¦Å¹³¹¡×¡Ê2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¡Ë¤Þ¤ÇÊ¢¤´¤Ê¤·¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»¶ºö¤·¡¢ÅÓÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¢¤ëÄ®Ãæ²Ú¤ËÆþÅ¹¡£¼èºàÆü¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¿ÁÈ¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤ó´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬ÌîÌÓ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¤Ïñ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
²¿¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤«¡¢Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¾Á°¤Î¥µ¥ï¡¼¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÉáÄÌ¤Î¤ª¼ò¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¡ÖÆÃÊÌ¥µ¥ï¡¼¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¡¦ÉðÆâ¤¬¥Þ¥à¥·¼ò¤È¥Þ¥à¥·Ê´ËöÆþ¤ê¤Î¡Ö¥Æ¥Ý¥É¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥à¥·Ê´Ëö¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±¿¶¤ê¤«¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤«¤±¤ë°ëÉô¤µ¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÃ´Åö¡¦ÉðÆâ
¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð15»þÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÌÓ¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤â¤Á¤é¤Û¤é³«¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
3¸®ÌÜ¤Ë¤Ï¡¢±ö¼Ñ¹þ¤ß¤¬Ì¾Êª¤Î¡Ø¤â¤Ä¤·¤²¡Ù¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢±ö¼Ñ¹þ¤ß¤È¾Æ¤Êª¤òÃíÊ¸¡£
¥ì¥â¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¬±£¤»¤Þ¤»¤ó
¤°¤°¤Ã¤È°û¤ß´³¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¹
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÌîÌÓ¤À¤·¡¢5¸®¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¼¡¤Î¤ªÅ¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¥«¥Ê¶Ø»ß¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿
4¸®ÌÜ¤Ï¡Ø´Ú¹ñÂç½°¼ò¾ì¡¡¥½¥¦¥ë¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥Â¥ß¤Ë¥Þ¥Ã¥³¥ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Ï¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹TAKURO¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØGLAY¡Ù¤Î¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¡ØGLAY¡Ù¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥«¥¿¥«¥Ê¶Ø»ß¥²¡¼¥à¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡×¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î´ë²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¶Ø»ß¥²¡¼¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢¿§¤ó¤Ê³Ú´ï¤òÃÆ¤¯¡Ä¡Ä½¸ÃÄ¡Ê¥Ð¥ó¥É¤òÀâÌÀ¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤Î°Õ¼±¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤âÈþÌ£¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¤â³Ú¤·¤¤¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹
Ã´Åö¡¦ÉðÆâ¤¬¥«¥¿¥«¥Ê¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¡¢æ«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¡ª¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤³¤½¿É¤¤¥²¡¼¥à¤À¤ï¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢²ù¤·¤½¤¦¤Ê°ëÉô¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5¸®ÌÜ¤Ø¡£
¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Å·óÏÍå¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î¡ØÂç¹õ²°¡Ù¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¶Ø»ß¥²¡¼¥à¤òÂ³¹Ô¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤ÑÆ°²è¤È¤«¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤è¤Ê¡£¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¥«¥¿¥«¥Ê¶Ø»ß¥²¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ï½ªÎ»¡£Å·¤×¤é¤ÈÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
5¸®ÌÜ¤Î¤ªÅ¹¤ò½Ð¤ë´ÖºÝ¡ÖÀê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¿Í¤Î·ë²Ì¸«¤ë¤Î¤È¤«¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ëÉô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Àê¤¤²°Ãµ¤·¤Ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÌÓ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Äü¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×2026Ç¯¤Ï¡¢Àê¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤ËÄ®Ãæ²Ú¡ØÂçÍè¡Ê¤À¤¤¤é¤¤¡Ë¡Ù¤ËÆþ¤ê¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºàÎÁ¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ñ»Ò¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òÃíÊ¸¡£Ã´Åö¡¦ÉðÆâ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢¼èºà¤Ï½ªÎ»¡£
¤Ú¤í¤ê¤ÈÊ¿¤é¤²¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö²£ÉÍ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿²È·Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ëÉô¤µ¤ó¡£Î®ÀÐ¤ËÃ´Åö¡¦ÉðÆâ¤¬¡Ö¤â¤¦²¿¤âÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äü¤á¤Æ¤ª³«¤¤Ë¡£
³÷ÅÄ¤Ç8¸®¤Ï¤·¤´¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ë6¸®¤Ï¤·¤´¤·¤Æ20»þÈ¾¤Ëµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¸¤ÎÌîÌÓÊÔ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2026Ç¯¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤æ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤Ï¤·¤´¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³§ÍÍ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃë¤«¤é°û¤á¤ë²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤Ç¤Ï¤·¤´¼ò¡ª¡¡¤´µ¡·ù¤ÊÉ½¾ð¤Î¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¡Ê14Ëç¡Ë