「５人目のキッカーは彼しか考えられなかった」“伝説の当事者”ラファエル・ベニテスが振り返る「イスタンブールの奇跡」の舞台裏【現地発】
20年が経ったいまでも、あの夜、起こったことはすべて鮮明に記憶している。とくに忘れられないのが、３点ビハインドのハーフタイムに、サポーターが「You'll Never Walk Alone」を熱唱していたことだ。ロッカールームまでは歌声は届かなかったが、地鳴りのようにスタジアム全体が揺れているのはわかった。あの声援に、我々がどれほど勇気づけられたことか。 当時のミランは欧州でも最強のチームのひとつで、一方のリバプールは、CLのタイトルからしばらく遠ざかっていた。まさに相手が格上だったが、怖れはなかった。勝利の確率は五分五分だと見積もっていたよ。ユベントスにチェルシーという強敵を破って決勝に進出したことで、チームはポジティブな空気に包まれていたからね。 もちろん、大一番に臨むうえでの難しさはあった。スティーブン・ジェラードが試合の３〜４日前から興奮してよく眠れなかったと振り返っているが、私も現地入りして試合が近づくにつれ、徐々に気持ちが昂っていった。ただ、冷静でもあった。できる限りの準備をしてきたから、きっとうまくいくと信じていた。
開始１分にFKから失点したのは誤算だった。もちろんセットプレーは十分に警戒はしていたが、ミランが我々の対策の上をいったのだ。デザインされたその動きに対応できず、アンドレア・ピルロの蹴ったボールにパオロ・マルディーニが合わせ、フリーでシュートを打たせてしまった。 とはいえ、まだまだ時間が残っていたので、慌てることはなかった。それでも、23分に想定外の事態が起きる。２トップの一角で先発起用したハリー・キューウェルが負傷したのだ。プラン変更を余儀なくされた私は、ストライカーのジブリル・シセではなく、MFのウラジミール・シュミツェルを投入した。中盤を強化したいという狙いもあったからだ。 さらに前線の構成を２トップから１トップ＋２トップ下に変え、そのトップ下にシュミツェルとルイス・ガルシアを置いた。これはピルロ対策でもあった。実際、守備力に秀でたL・ガルシアにピルロのプレーを制限させることで、ミランの支配力を弱めることができ、それが後半の反撃に繋がったと感じている。 ただ前半は、その後も苦しい展開が続いた。とくにラスト10分間は試合をコントロールできなくなり、立て続けに２失点。エルナン・クレスポに３点目を決められたとき、私はメモをまとめた。ハーフタイムに選手たちに伝える言葉を書き出したのだ。状況を立て直すため、ハーフタイムに入る前にアシスタントコーチのパコ・アジェスタランを呼び、ディディ（ディートマー・ハマン）のアップを急がせるように指示をした。
０−３で前半終了の笛が鳴ったとき、誰もがミランの勝利を確信していたはずだ。ロッカールームに戻り、私は選手たちにメモの言葉を一言一句漏らさず伝えた。そして流れを変えるためには、後半の早い時間帯に１点を返すことが必要だと言い渡した。窮地に立たされていたが、彼らにまだ逆転は可能だという意識を植えつけ、自信を取り戻させることが重要だった。 実際に逆転できたのは、選手たちがあきらめず、チームのために戦い抜いたからだ。その象徴が、二度も脚を痙攣させながら、最後までプレーを続けたジェイミー・キャラガーだ。キャラはそれこそ闘争心の塊で、リバプール愛が誰よりも強い。ピッチにいるだけでチームに活力をもたらすことができる男だ。自ら交代を要求しない限り、私は彼を下げるつもりはなかった。 後半開始から、最終ラインを４バックから３バックに変更した。ミランを混乱させるために下した決断だ。準々決勝のユベントス戦や、プレミアリーグとFAカップでも何度かやっていて、２トップの相手には有効なオプションになると手応えを掴んでいた。はたして、３バックが功を奏した。守備が安定したことで選手たちは本来のパフォーマンスを取り戻し、後半に３ゴールを奪って同点に追いつくことができたんだ。
