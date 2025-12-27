「ファーストがオレンジじゃない!?」長野が発表した新ユニのデザインに驚きの声！ ホームカラーを大胆に変更「橙封印!!」「着たことないから楽しみ」
AC長野パルセイロは12月27日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザインを発表した。
フィールドプレーヤーの１stは従来のオレンジではなく紺を基調とし、２ndはホワイトをベースとしている。
クラブは公式サイトで、新ユニホームのコンセプトを以下のとおり説明している。
「再起。特別な半年を、その身に纏え。
厳しい現実と向き合うこととなった2024、2025シーズン。その中で迎える、ただの“つなぎ”ではない、大切な半年。これは移行期間ではない。未来へ進むための、再出発のシーズンだ。勝つために、変わる。変わるために、立ち止まらない。
今回、ユニホームはネイビーを纏う。それは勝利の色。静かに覚悟を固め、もう一度強くなるための色。胸の奥には、変わらないオレンジの情熱を燃やしたまま。夜は必ず明ける。この半年が、パルセイロの夜明けになる。強いパルセイロへ。再び」
クラブの公式Xでも新ユニが公表されると、「紺色だ！」「いいじゃん」「オレンジじゃ、ないだと」「紺は着たことないから楽しみ」「めちゃくちゃ良い」「橙封印!!」「ホームユニホームが紺色!?」「紺色の獅子！」「ファーストがオレンジじゃない!?」「カッコいいな」などの声があがった。
大胆な変更も好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】１stカラーをオレンジから大胆に変更！ 長野が新ユニを発表！
