2025年12月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
不調ながら、家族との行動が幸運のカギに。一緒に買い物を。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
我の強い言動はトラブルの原因に。目立ち過ぎないようにして。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
次々に難題が到来。めげずに毅然（きぜん）とした態度で臨もう。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
感情的になると誰からも敬遠される暗示。心を落ち着かせて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
口は災いのもと。内緒話をうっかり話すと大変なことに……。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人柄のよさを売り込めそう。細やかな気配りがポイント。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
親友との会話にツキあり。得るものが多く心の財産になりそう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
旅行やちょっとした遠出を。出掛けた先での催しをチェックすると◎。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
1歩下がって全体を見つめよう。意外な収穫があるはず。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
強気になろう。周囲に認められ、思い通りに活動できるはず。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
周囲から嫉妬されるほどの幸運日。ただし乱暴な動作はNG。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金運のみ乱調。1万円以上のものを買うのは延期がおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)