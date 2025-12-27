「待ってた」鈴木伸之、クリスマスの最新ショットに反響「誰とすごしたのかね」「いつ見てもイケメン」
俳優の鈴木伸之さんは12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスツリーの前でピースをする姿を公開しました。
【写真】鈴木伸之とクリスマスツリー
この投稿にファンからは、「ツリーかわいいね」「誰とすごしたのかね」「のぶくんとクリスマスパーティーしたい」「のぶーターンメリークリス」「クリスマスだし投稿してくれないかな？って待ってた」「めりくり！！！」「いつ見てもイケメン」との声が寄せられています。
(文:鎌田 弘)
「めりくり！！！」鈴木さんは「Merry Xmas」とつづり、1枚の写真を載せています。室内のクリスマスツリーの前で撮影し姿です。ジャケットとデニムパンツを着用しています。はにかんだ笑顔が魅力的で、充実したクリスマスを過ごしたことが伝わってきます。
プライベートショット公開自身のInstagramでプライベートショットも公開している鈴木さん。6日には「青柳さんと寛太に 山登り連れて行ってもらいました」と、登山ショットを公開していました。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
