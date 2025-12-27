SUPER BEAVER渋谷龍太のエッセイ連載「吹けば飛ぶよな男だが」／第54回「恥部」
先日、目の前で友達が全裸になった。
もうこれはバンドマン界隈では何も珍しいことではなく、幾度も幾度も目にしてきた光景である。昨今の若いバンドマンがこのようなことをやるとはあまり思えないが、私にとってバンドの打ち上げや飲み会ではお馴染みの光景である。
しかもこれらはあくまで自発的に行われる。先輩が後輩に無理にやらせるという様なことはなく、あくまで自発的に脱ぐ。これに一体どの様な心理があるのか到底不明だが、飲みが深くなってくると誰か一人はパンツを下ろしている。全くもってくだらないし、デリカシーに欠ける。そこに誰が居ようが割とお構いなしに行われる下品極まりない行動には、正直閉口してしまう。私はこの様な品性を著しく欠いた行動が大嫌いだ。
と、思いたいのは山々なのだが、先日の私は、全裸で側転をする友達を見て、立ち上がれない程笑っていた。
何故なのだろう、知性の欠片もないこの行動の、一体何がこんなに面白いのだろう。私も四十歳を目前に、様々な経験をして、色々と考えてきたつもりである。人が人たる所以を考えたり、自分を貫くということの是非に思いを巡らせたり、経験を重ねた日々の中で、たくさん考えながら生きているというのに。それに加え、人が集まれば空気を読むこともあえて読まないことも出来る様になったし、何をしたら人は嬉しい顔を見せてくれて、何をしてしまったら人が傷ついてしまうのか、そもそも人が歓ぶってなんだろう、って、そんなことまで割としっかりめに思考してきた自分であるのにも拘らず、だ。側転を止めた友達が全裸で壁倒立をビシッと決めているその様を見て、うまく息が出来なくなるまで笑っているだなんて。己が、恨めしい。
だからその理由をお風呂に浸かりながら考えてみたのだ（裸だったからかな）。やはり恥部はあっけらかんとひけらかすと、不思議な攻撃力が生まれるのかもしれないという結論に行き着いた。コンプレックスや引け目になる部分もそうだ、陰鬱な空気を孕めば腫れ物になるが、晴れやかに、然もありなんと表面化することが出来ると、それらは強力な個性や武器となる場合が多い。
すなわち、普段は自分自身が、はたまた他人によって隠されているタブーとされる部分を晴れやかに、然もありなんと表に出されると、あらゆる思考のプロセスをすっ飛ばすパワーが生じるのだろう。結果ありとあらゆる思考が強制的に断絶され、気が付いた時にはもう笑ってしまっている、と。そういうことな気がする、うん。
あと、ずっと思っていたそもそもの話をしていい？ やっぱりち〇ち〇って、パーツとしてすごく面白くない？
私は人間の身体って、長い時間を掛けて進化してきただけあって、フォルムとして割と美しく完成されているなアと思っている。無駄が少なく曲線的、且つ機能的で、なんかすごく良いな、と。ただね、ち〇ち〇は別。個人的な美的感覚で言うと、蛇足って言葉の由来にハマりすぎてるくらい物凄く蛇足。なんか途方もない時間を要して、滑らかに、そして均整が取れるように一生懸命作り上げられた誰かの作品に、今まで一度も携わってこなかった他のやつが急に参加して「えいっ」って落書きしちゃったみたいに感じるのは私だけだろうか。「銀河鉄道９９９」の映画版は物凄く良かったのに、鉄郎の顔の違和感だけはどうしても消化出来ないあの感じに近い。ん、近くないか。
どうして身体の中に一つの臓器として収納出来なかったのか、全くもって不明。走ったり、跳んだり、登ったり、泳いだりで使うことがないんだから、必要時にだけ使えれば良くない？ 役割も内蔵的だし、なんで普段から使えるように準備されてるの？ 俺全然わかんない。なんか表に出てたら危険だしさ。
だから雑にまとめてみると、きっと総合的にち〇ち〇は間が抜けてて面白いんだ。
このコンプライアンスがどんどん厳しくなっている時代に最も相応しくないテーマであることは重々承知しているが、エッセイを書くときに、私の人生で何か面白いことあったかなア、とか最近一番何考えているかなア、って考えて書き始めるのだが、師走でバタバタの最中、真っ先に出てきたのがこれだった。もしかしたら自分でも気が付いていないだけで、物凄く疲れていたのかもしれない。
でも。実は、今回記したことと同じことを考えている人も結構多いんじゃないかなア、とも思っているから、「よくぞ言ってくれた」とか「よくぞ言語化してくれた」という称賛の声をたくさん頂けるという未来まで、こっそり見据えていたりするのだ。
あなたが声に出せないことを、代弁するのも私の役割だ。そう思っているからこれを書いた。すなわち、これを書かせたのはあなただと言っても過言ではないのだから、共に背負おうね。
大前提、こんなことを書くことが悪いとはこれっぽっちも思ってないが、もしも悪いのだとすれば、これは誰が悪いとかの話じゃない。言うなれば、どっちも悪い。
書いた私も悪ければ、クリックして最後まで読んだあなたも悪い。でも、どちらかといえば、少しだけあなたが悪い。
