¥í¥·¥¢·³¡¢¥¡¼¥¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¡¡3Ê¬¤Î1¤ÎÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç27Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â11¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¡¼¥¦¤Î3Ê¬¤Î1¤ËµÚ¤ÖÃÏ°è¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¡¼¥¦¤Ç27Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÌµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â11¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¤ª¤è¤½500µ¡¤ÎÌµ¿Íµ¡¤È40È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¡¢°ìÈÌ¤Î½»Âð¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¡¼¥¦»Ô¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤ÎÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÈË¼¤â»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ë²ñÃÌ¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤ÏSNS¤Ç¡ÖÉ¸Åª¤ÏÁ´¤Æ¹¶·â¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£