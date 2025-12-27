エッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」にゲスト出演。タレントのYOU（61）と結婚、離婚などについてトークを展開。夫で俳優の本木雅弘（60）と兼用しているものを明かす場面があった。

YOUがファッションチェックする中で、内田さんは「（夫と）サイズが一緒なの」とメゾンマルジェラの黒のショートブーツを披露。「この靴ね、もう、いっつも履いてるんだけど、メンズのマルジェラなんだけど」と説明した。

自身の足のサイズが26・5センチであることを明かし、「だから、靴はいつも兼用で」と本木と一緒に使用していることを告白。「日本で26・5の靴なんてレディースでほとんどなくて」と続け、海外で靴を買っているとした。

トークでは、ポリアモリーや浮気の基準などディープな話に。内田さんが「2人が何を1番のプライオリティにしてるのか、2人の関係性の中で」と語ると、YOUは「話し合いができるカップルって本当にいないと思うんですよ、日本のカップル」と指摘。「話し合いにたけてる男少なすぎる問題ない?話ってなんだよ、みたいなさ」と言い放った。

すると、内田さんは「うちみたいに何時間でも…」と激白。「このあいだ朝4時くらいまで話してたことある。スタートが9時とかなのによ」と笑い、「その根詰め方異常だけれども、話さな過ぎるのも、ちょっともったいないよね」と話し合いの重要性を説いた。

「話せる方も凄いし、聞いてあげるし。出来すぎ夫婦」とYOUは夫妻の関係性に感嘆。内田さんは「何もタブーはないね。それはありがたい。この部分は話せないっていうことはないから」とうなずいた。

また、「私は好きなこと、楽しいことが一緒っていうよりも、パートナーって絶対これだけは私は嫌だとか許せないってことが合った方が（良い）」と私見を述べ、「嫌なことって本当に人間はつらくて我慢し続けるのは困難じゃない。楽しいことはお友達とか別のアウトプットができるけど、だから嫌だっていう価値観が合っているかどうかっていうこと（が大事）」と語った。