日本人女子レスラーとも仲良しで、最近は気さくな美人キャラが定着していた“最狂女王”が、クリスマス当日にホラー極まりないセルフィーを投下。あまりにガチすぎる変装に、ファンからは驚きと称賛の声が相次いだ。

【画像】美女レスラー、とてつもなく怖い“ホラーサンタ”姿

WWEスーパースターのリア・リプリーが、クリスマスの日にXを更新。コスプレというより本格的すぎる、ホラー映画キャラクターの完全再現ショットを投稿し、ファンの度肝を抜いた。

「メリークリスマス」とホリデーを祝うモードのリアだが、ホラー映画『テリファー 聖夜の悪夢』の殺人ピエロ「アート・ザ・クラウン」を完全再現した。暗い部屋で佇むサンタクロース姿の殺人ピエロの変装と、不気味に笑う姿は伝統的なクリスマス挨拶とは対照的である。だが、コラボTシャツを発売するほどのホラー愛好家として知られる彼女らしいダークな演出が、ファンの間で大反響を呼んだ。

現在はベビーフェイスだが、ゴスメイクがトレードマークで“絶対悪”のダークヒロイン路線でブレイクした彼女らしく、このなりきりコスプレにも好意的な反応が多い。「メリークリスマス、エモい！」「メリークリスマス、リア！素晴らしい一日を」と、何事もなかったようにシンプルに祝うコメントが目立った。ほかにも「なんてこと、人生で出会った中で一番素晴らしい人だ」「メリークリスマス、リア。家族とペットたちと素晴らしいホリデーを過ごして」と、プライベートを気遣う温かいメッセージも寄せられた。

年明け早々の「RAW」では盟友イヨ・スカイとともに、「カブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）」の持つ女子タッグタイトルに挑戦するリアである。クリスマスのわずかなオフ期間中でもファンとのつながりを忘れずにSNSを更新し、ユニークな変装でファンの目を楽しませた。

