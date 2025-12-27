神奈川県警（資料写真）

年末年始は旅行や帰省シーズンとなり、不在宅を狙った空き巣被害が増加する傾向にある。神奈川県内の月別発生件数は１月が最も多く、犯人と鉢合わせすれば殺人や強盗などの凶悪事件に発展しかねない。県警は警戒を強化するとともに、住民同士の声かけや防犯グッズの活用などの対策を呼びかけている。

捜査３課によると、県警が把握している２０２０年から６年間の月別発生件数の平均値は、１月が最多の７２・０件。続く１０月（６４・２件）を大きく上回る。

背景として同課の担当者は「自宅を長期間不在にすることが多くなり、狙われやすい」と分析。親戚が集まるなど各家庭で来客が増え、近所で人の往来が頻繁になることから「見知らぬ人が歩いていても違和感を持たない環境にあり、警戒心が薄れるのではないか」とも推測する。

空き巣の手口として「一概に共通点はない」（担当者）ものの、インターホンを時間差で複数回鳴らし、在宅していないことを確認した上で犯行に及ぶケースがあるという。

対策として防犯カメラのほか、窓などが開いた際にアラーム音を発するセンサー、侵入を検知すると明るく照らす器具の設置などが効果的とされる。

同課の担当者は「防犯グッズで備えれば被害防止の可能性が高まる」と指摘。「長期間、家を空ける場合は信頼できる近隣住民に見回りをお願いするなど相互に防犯に努めてほしい。万が一、帰宅時に異変を感じた場合はすぐに通報を」と呼びかけている。