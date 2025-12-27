【モデルプレス ベストドラマアワード2025】「恋愛リアリティー」トップ5を発表
【モデルプレス＝2025/12/27】エンタメ＆ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」は2025年、業界初の全プラットフォーム横断アワード「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を対象に読者アンケートを実施した。本記事では11万超えの読者投票、ドラマに精通したインフルエンサー60名の投票、編集部20名による投票などから決定した個別部門「恋愛リアリティー」トップ5を発表する。
3位は高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）。10人の現役高校生が、ベトナムの美しい景観で知られるハロンを舞台に旅を展開。継続参加のひな（長浜広奈）を中心とした四角関係に視聴者の目は釘付けになったほか、参加メンバーそれぞれがひたむきに恋に向き合う姿は、多くの視聴者の共感を呼んだ。また、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録更新という快挙も達成した。
＜読者コメント＞
・「もんたとおひなさま（ひな）の恋愛模様が印象的だった」
・「おひなさまが独特な感性で面白かったです」
・「おひなさまバズった！普段恋リア観ないですが気になりすぎて更新を待ち構えていました」
＜読者コメント＞
・「推しのたくはるカップル（林田拓也＆村谷はるな）誕生回！最高です」
・「希空ちゃんの恋を親のような気持ちで見守っていました」
＜読者コメント＞
・「豪華なデートや綺麗なロケーションも楽しめる。非日常感がワクワクする」
・「恋愛はもちろん女性参加者の友情もいい」
◆「恋愛リアリティー」部門トップ5
1位：「ラブ トランジット」シーズン3（Prime Video）
2位：「オフライン ラブ」（Netflix）
3位：「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）
4位：「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」（ABEMA）
5位：「バチェラー・ジャパン」シーズン6（Prime Video）
◆1位：「ラブ トランジット」シーズン3
1位は「ラブ トランジット」シーズン3（Prime Video）。元恋人たちが集結し、過去の愛と新たな出会いの間で揺れ動く姿が、今シーズンも圧倒的な支持を集めた。誰が誰の元恋人＝「X」なのかを推理するスリル要素に加え、参加者・ヒロを中心に恋の矢印が複雑に絡み合う“ヒロキングダム”が話題に。愛の終わりと始まりが交錯する切ないドラマ性と、予測不可能な心理戦に多くの人が夢中になった。
＜インフルエンサー審査員コメント＞
村田泰祐（@Murata_Taisuke）
「今回のラブトランジットは、純愛が最後に勝つ・実るということを教えてくれた。一方で、復縁しなくても構わないし、友達に戻る関係もあるってことを再確認できた。とはいえ、なんといっても1話終盤からの怒涛の展開が面白すぎた]
＜読者コメント＞
・「キャラが濃くて面白かった」
・「観てきたシーズンの中でぶっちぎりで人間っぽさが出ていて面白かった」
・「元カノ・元カレと向き合ったり、新しい恋に進んだりといろいろなドラマが見えて面白かったから」
◆2位：「オフライン ラブ」
2位は「オフライン ラブ」（Netflix）。ネットで簡単に繋がることができるSNS全盛の時代に、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを頼りにフランス・ニースで旅をする参加者たちは、手紙という古典的な方法で心を通わせていく。運命の出会いから始まり、すれ違いや試練を乗り越える過程で、彼らはリアルな絆を築いていった。その姿はデジタル世代に忘れられた恋愛の本質と尊さを教えてくれた。
＜インフルエンサー審査員コメント＞
kiki_suke ききすけ◡̈（@kiki11033）
「このSNSが普及した時代にオフラインで出会う恋愛が新鮮で面白く、スマホではなく顔を見て会話するのが良かった。フランスの街並みも綺麗で全体的にお洒落な雰囲気が好きでした」
＜読者コメント＞
・「地図と手紙だけというとても古典的だからこその人と人の繋がりが見られて面白かった」
・「新しい恋愛リアリティーショーの形を確立した」
・「ニースに行きたくなるような映像と音楽の美しさが良かった」
◆3位：「今日、好きになりました。ハロン編」
3位は高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）。10人の現役高校生が、ベトナムの美しい景観で知られるハロンを舞台に旅を展開。継続参加のひな（長浜広奈）を中心とした四角関係に視聴者の目は釘付けになったほか、参加メンバーそれぞれがひたむきに恋に向き合う姿は、多くの視聴者の共感を呼んだ。また、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録更新という快挙も達成した。
＜読者コメント＞
・「もんたとおひなさま（ひな）の恋愛模様が印象的だった」
・「おひなさまが独特な感性で面白かったです」
・「おひなさまバズった！普段恋リア観ないですが気になりすぎて更新を待ち構えていました」
◆4位：「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」
＜読者コメント＞
・「推しのたくはるカップル（林田拓也＆村谷はるな）誕生回！最高です」
・「希空ちゃんの恋を親のような気持ちで見守っていました」
◆5位：「バチェラー・ジャパン」シーズン6
＜読者コメント＞
・「豪華なデートや綺麗なロケーションも楽しめる。非日常感がワクワクする」
・「恋愛はもちろん女性参加者の友情もいい」
◆モデルプレス ベストドラマアワード
モデルプレスでは2025年、これまで培ってきた読者参加型企画「モデルプレスランキング」の熱量とノウハウを結集させ、ドラマ界の新たな指標となる「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。本アワードは、視聴者の多岐にわたるドラマ体験を反映し、地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を評価対象としている。日本国内におけるドラマアワードとして、全20部門以上の賞で地上波・配信・ショートドラマの作品を横断して評価・ランキング化したアワードは、本アワードが業界初となる。（※自社調べ：2025年10月時点）（modelpress編集部）
