「PUNI☆MOFU マオ＆トゥ」が2/1スケールフィギュアで商品化決定【#メガミデバイス】
【メガミデバイス9周年記念トークライブ】 12月27日18時より配信
コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」にて、2/1スケールフィギュア「PUNI☆MOFU マオ＆トゥ」の商品化を発表した。
「メガミデバイス」の「PUNI☆MOFU」シリーズのマオとトゥがフィギュア化。プラモデルよりサイズアップした2/1スケールのプラモ化され、フィギュアならではの肌造形や表情、衣装のしわ造形なども作り込まれている。配信番組では原型、イラストも公開された。
【メガミデバイス9周年記念トークライブ】
【商品化決定】- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 27, 2025
PUNI☆MOFU マオ＆トゥ
が2/1スケール「フィギュア」に！
これは絶対見逃せません…！
続報をお待ちください！#メガミデバイス pic.twitter.com/2Zduwiyxnt
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama