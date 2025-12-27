【メガミデバイス9周年記念トークライブ】 12月27日18時より配信

コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」にて、2/1スケールフィギュア「PUNI☆MOFU マオ＆トゥ」の商品化を発表した。

「メガミデバイス」の「PUNI☆MOFU」シリーズのマオとトゥがフィギュア化。プラモデルよりサイズアップした2/1スケールのプラモ化され、フィギュアならではの肌造形や表情、衣装のしわ造形なども作り込まれている。配信番組では原型、イラストも公開された。

