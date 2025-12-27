¥Û¥ó¥À¥Ð¥¤¥¯¡ß¥á¥¬¥ß¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤¬·èÄê¡£Âè2ÃÆ¤Ï¥×¥Ë¥â¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¥Ð¥¤¥¯¡ß¥á¥¬¥ß¥³¥é¥Ü¡×Âè2ÃÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ÈÀÄÅçÊ¸²½¶µºà¼Ò¤Î¥Û¥ó¥À¥Ð¥¤¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÂè2ÃÆ¡£ËÜÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖPUNI¡ùMOFU¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹ー¥ÄÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
¡Ú¥Û¥ó¥À¥Ð¥¤¥¯ ¡ß ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 27, 2025
Âè°ìÃÆ¡ÖBUSTER DOLL ¥Ê¥¤¥È Alice with Honda AB12 ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡×¤ËÂ³¤――
ÂèÆóÃÆ¤ò¸ø³«¡ª
PUNI¡ùMOFU¥·¥êー¥º¤Ç±Ô°Õ´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¡ª
¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡ª#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ pic.twitter.com/3YeFklNPgA
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama