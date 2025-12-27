２８年ロサンゼルス五輪世代で構成されるＵ―２２日本代表が２７日、「ＩＢＡＲＡＫＩ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｃｕｐ２０２５」の決勝戦でＵ―２１ ＡＬＬ ＩＢＡＲＡＫＩ（オール茨城）に６―１で勝利し、優勝した。

前半にＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄、ＭＦ川合徳孟、ＦＷ久米遥太がゴールを決めると、後半にもＭＦ石渡ネルソン、ＦＷ道脇豊、ＭＦ佐藤龍之介が立て続けにネットを揺らした。

２４日の初戦はＵ―２１関東大学選抜に５―１で快勝するなど、１月にサウジアラビアで開催されるＵ―２３アジア杯に向けて２戦１１得点で弾みを付けた。 Ｊリーグの選手はオフ期間を挟んでの合流だったため、試合と並行して２部練習を実施。ハードな日程の中で大きなケガ人も出ることなく無事に全日程を終え、大岩剛監督は「チームとして動き始めてから１週間くらい寝食を共にして、ミーティングも含めて、チームとして大会に向けた初期段階は順調に踏めている。２日間の休みでしっかりリフレッシュして向かっていきたい」とうなずいた。

今後は２８日のメンバー発表を経て、中東へ移動して本格的に大会に向けて準備を進めていく。「（今回は）コンディション調整に使ったので、これからは本番モード。トレーニングマッチも入ってくるので、逆算してチームを作っていきたい」と話した。