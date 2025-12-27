【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が世界３階級制覇を懸けて挑戦する予定だったＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチが、試合当日に中止となった。ＩＢＦ世界同級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の公開計量後に体調を崩し、同日深夜に寺地陣営に試合ができない旨の連絡があったという。代替試合も行われなかった。

中止を受け、会場で取材に応じた寺地は「悲しいし、こっちまで応援に来てくれている方もいたので、そこの申し訳なさが出て…」と周囲を思いやると涙があふれた。さらに「どうすることも出来なくて、僕は。とりあえず、なるべくポジティブにいようとは思っていたんですけど、ダメですね」と話すと再び涙をこぼし、「でもしょうがないですよね。誰を責めるわけでもない。しょうがない」と自らに言い聞かせるように話した。

試合当日の０時頃にトレーナーから連絡があり、対戦相手が体調不良で試合中止の可能性を告げられた。「頭が真っ白になって、あまり寝られずに今に至る感じ」だという。夜中のうちに中止は決まったが、どれだけ時間がたっても現実を受け止めるのは困難だった。茶色のサングラスをずらしながら涙をぬぐい「ここで腐らず、より成長できるように。試合が決まるまで待っていただいて」と精いっぱい言葉を絞り出した。

自身のＳＮＳでも「今日の試合中止になりました。期待してくれてる方沢山（たくさん）居たのに残念です」と無念の思いを記した。キャリア初の海外での試合に向け、日本をイメージした新デザインのコスチュームも準備していたが、晴れ舞台でのお披露目もお預けとなった。

寺地は７月３０日、リカルド・サンドバル（米国）の挑戦を受け、ダウンを奪いながらも１―２の判定負け。フライ級の２本のベルトを手放した。しかし階級を上げての再起を決意し、同級初戦でいきなり巡ってきた世界挑戦のチャンスだった。

３階級制覇を果たせば、次戦はかねてから対戦を希望していたＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２５）＝米国、帝拳＝との４団体王座統一戦が実現する可能性もあったが、次戦での対戦は事実上消滅した。