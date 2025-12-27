陸上男子１１０メートル障害で世界選手権東京大会５位入賞を果たした村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が２７日、中山競馬場で行われた「中山大障害」（Ｊ・Ｇ１）の表彰式でプレゼンターを務めた。レース終了後にはパドックで、有馬記念前夜祭スペシャルトークショーに出演。Ｇ１を５勝した名馬・ドウデュースを好きになったきっかけを語った。

今年９月、村竹が大ファンと公言する武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が「東京２０２５ 世界陸上」の中継にサプライズで生出演した際、大喜びする姿が話題に。その日、武豊が阪神競馬場でレースに騎乗していたのを見ていたという村竹は、「なんで夜に国立（競技場）にいるんだ？その驚きも相まって本当にびっくりしました。まさかお会いできるとは思っていなかったので本当にうれしい瞬間でした」と憧れの人との出会いを振り返った。

一番好きな馬は、レジェンドが主戦を務めたドウデュース。大学３年で、先輩のススメで育成ゲーム「ウマ娘」から競馬にハマったといい、「初めて行ったのが、（同馬が制した）２０２２年の日本ダービー。知識もないまま行ったので、有名な豊さんが乗るということでドウデュースの単勝を買って。ターフビジョンの前で（馬券を）握りしめながら見ていたら、見事に勝利。その時の“ユタカコール”が…その瞬間が忘れられなかった。それ以来ずっと、ドウデュースのとりこですね」と競馬ファンになったきっかけを明かした。

そのドウデュースは昨年末に現役を引退し、現在は種牡馬として活躍中。産駒は２８年にデビュー予定で、「デビューする子ども（の馬券）、全部買いたいです。買います！」と高らかに宣言。競馬愛を貫いていた。

なお、同馬の初年度種付け頭数は２０２頭と発表されている。