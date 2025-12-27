GKÁáÀî¤¬°éÀ®Ç¯Âå¤ò»ØÆ³¡¡º£µ¨J¥ê¡¼¥°MVP
¡¡J¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¤¬27Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¾®Ãæ¹â¹»À¸¤ÎGK¸þ¤±¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´ðÁÃµ»½Ñ¤ò»ØÆ³¤·¡Ö½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£GK¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢GK¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö½¬²ñ¤ÏGK°éÀ®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖGK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¼çºÅ¡£¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤äÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°MLS¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹âµÖÍÛÊ¿¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¡Ë¤é¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£