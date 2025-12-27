¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¿·°æÆüÏÂ¤Ï3Ãå¤Þ¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢10R¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤Îº£Ç¯¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ëSS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À½é½Ð¾ì¤Î»°Âð¿¿±û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·°æÆüÏÂ¡Ê22¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï·üÌ¿¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¤¬3Ãå¤Þ¤Ç¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¿¤¬¼þ°Ï¤âÂ®¤¯¡¢8ÏÈ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡¡V¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Â¸ºß¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢½÷»Ò¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤à¡£